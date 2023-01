SF Schliengen gewinnen Futsal-Bezirksmeisterschaft

Das neue Kalenderjahr hat den Sportfreunden Schliengen früh einen ersten Titel beschert. Bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft der Frauen in Schopfheim sicherte sich der Bezirksligist den Titel und damit auch die Teilnahme an der südbadischen Futsal-Endrunde.

Insgesamt waren sieben Teams - neben einem Hochrhein-Quintett zusätzlich aus dem Schwarzwälder Bezirk die SG Niedereschach/Kappel und der SSC Donaueschingen - beim Turnier in der Friedrich-Ebert-Halle vertreten. Die Sportfreunde blieben in sechs Spielen ungeschlagen, mit 14 Punkten bei vier Siegen und zwei Remis gewann das Team von Trainer Martin Klucker die Bezirksmeisterschaft. "Mit Kampfgeist und traumhaften Ballkombinationen resultierte ein Torverhältnis von 26:3", so Torjägerin Laura Hoßlin in einer Mitteilung des Vereins. Trainer Klucker hat im Sommer das Amt des Cheftrainers im Schliengener Frauenfußball übernommen und überwintert mit seiner Mannschaft in der Bezirksliga auf Rang zwei. Weiterhin stehen die Sportfreunde noch im Bezirkspokalhalbfinale.