 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

SF Schliengen bekommen nach Gala-Halbzeit die Flatter gegen SV Herten

FC Schlüchttal bremst im Derby die SG Mettingen/Krenkingen aus

von Werner Hornig (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
„Schwierig, die Spannung aufrechtzuhalten“: Hannes Selz (links, gegen den Hertener Lucas Eschbach) traf zum 1:0 für die Sportfreunde. | Foto: Neithard Schleier
„Schwierig, die Spannung aufrechtzuhalten“: Hannes Selz (links, gegen den Hertener Lucas Eschbach) traf zum 1:0 für die Sportfreunde. | Foto: Neithard Schleier

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BZL Hochrhein

Gestern, 16:00 Uhr
SF Schliengen
SF SchliengenSchliengen
SV Herten
SV HertenHerten
5
3
Abpfiff
In einem verrückten Fußballspiel landen die SF Schliengen einen wichtigen 5:3-Erfolg im Abstiegskampf der Bezirksliga. Nach der 5:0-Pausenführung müssen die Gastgeber noch um den Sieg bangen. Weiterlesen: SF Schliengen bekommen nach Gala-Halbzeit die große Flatter gegen den SV Herten (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Selz (14.), 2:0 Amann (19.), 3:0 T. Merstetter (26.), 4:0 Groß (29.), 5:0 T. Merstetter (44.), 5:1 De Franco (46.), 5:2 Kocer (48.), 5:3 Tasholli (85.).

Zum kompletten Spieltagsbericht: FC Schlüchttal bremst im Derby die SG Mettingen/Krenkingen aus (BZ-Plus)

Heute, 15:00 Uhr
SV Waldhaus
SV WaldhausWaldhaus
SV Buch
SV BuchBuch
1
3
Abpfiff
Beim Seitenwechsel war die Welt für den SV Waldhaus noch in Ordnung, führte man gegen den SV Buch doch zur Pause durch einen Treffer von Robin Bächle mit 1:0. Die Gäste änderten nach dem Seitenwechsel ihre Spielweise, agierten nun offensiver. Schließlich war es Lukas Gaßmann, der mit seinem ersten Treffer in seinem 62. Einsatz in der Bezirksliga überhaupt für den Ausgleich und somit auch entscheidend dafür sorgte, dass die Bucher nun Oberwasser bekamen. Die stark ersatzgeschwächten Gäste, bei denen auch Trainer Daniel Pietzke die Auswechselbank bereicherte, trafen durch Nick Meinzer per Freistoß (66.) und den eingewechselten Brooklyn Lehmann (85.) zum 3:1-Sieg. Waldhaus verharrt somit weiter auf einem Abstiegsplatz. Für SVW-Trainer Oliver Baumgartner war es "eine bittere Niederlage". Sein Gegenüber Pietzke blickte auf die bevorstehenden Aufgaben: "Jetzt haben wir eine Englische Woche vor der Brust. Da müssen wir auf die Zähne beißen."

Tore: 1:0 Bächle (40.), 1:1 Gaßmann (53.), 1:2 N. Meinzer (66.), 1:3 Lehmann (85.).