SF Schledehausen verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

In einem richtungsweisenden Duell im Kampf um den Klassenerhalt hat der SF Schledehausen den TV Wellingholzhausen mit 2:0 besiegt und sich damit ein kleines Punktepolster zu den Abstiegsplätzen erarbeitet. Für die Gäste hingegen verschärft sich die Situation: Sie sind durch die Niederlage knapp unter den Strich gerutscht.

Angesichts der verschärften Abstiegsregelung in der Kreisliga Osnabrück – fünf der 17 Teams müssen den Gang in die untere Liga antreten – ist die Lage im Tabellenkeller eng. Neun Mannschaften sind aktuell direkt in den Abstiegskampf involviert.

In einem richtungsweisenden Duell im Kampf um den Klassenerhalt hat der SF Schledehausen den TV Wellingholzhausen mit 2:0 besiegt und sich damit ein kleines Punktepolster zu den Abstiegsplätzen erarbeitet. Für die Gäste hingegen verschärft sich die Situation: Sie sind durch die Niederlage unter den Strich gerutscht.

Die Partie selbst verlief über weite Strecken ausgeglichen. Auf schwierigem Geläuf taten sich beide Teams schwer, ein flüssiges Spiel aufzuziehen, kamen aber dennoch zu Chancen. Erst nach einer Stunde gelang dem Gastgeber der Durchbruch: Christoph Peschel traf nach Vorarbeit von Jona Jungblut zur Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Lars Grothaus mit seinem achten Saisontor auf 2:0.

In der Schlussphase konzentrierte sich Schledehausen auf die Defensive und verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz. Wellingholzhausen fand keine Mittel mehr, um das Spiel noch einmal zu drehen.

„Es war ein wichtiges Spiel bei der aktuellen Tabellenkonstellation“, sagte Christ Brockmann aus dem Trainerteam des SF Schledehausen, der den urlaubsbedingt fehlenden Cheftrainer Jens Tiemann-Gorny vertrat. „Am Ende war es ein etwas zerfahrenes Spiel auf schwierigem Geläuf. Ich bin aber sicher, dass wir verdient gewonnen haben.“ Zudem habe seine Mannschaft „sehr viel Fußball gearbeitet“ und sich mit Einsatz und einem „Quäntchen Glück“ den Erfolg verdient.

Mit dem Sieg verschafft sich der SF Schledehausen vorerst etwas Luft im Tabellenkeller, während Wellingholzhausen in den kommenden Spielen dringend punkten muss.