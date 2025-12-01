SF Schledehausen siegt durch zwei Tore in der Nachspielzeit

Das Spiel vom Herbstmeister TUS Hilter beim SC Lüstringen fiel den widrigen Witterungsverhältnissen zum Opfer. Der SF Schledhausen hatte viel mehr Mühe als erwartet gegen das Tabellenschlußlicht SV Kosova und konnte erst in der Nachspielzeit durch zwei Tore von Jonas Henke einen 1:2-Rückstand zum 3:2-Sieg drehen. Der BSV Holzhausen hat seine Negativserie überwunden und konnte sich mit dem 2:1-Erfolg gegen den TV Wellingholzhausen seinen vierten Sieg in Folge feiern und sich deutlich von den Abstiegsrängen entfernen. Der SV Hellern wahrte mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen die Spvg Niedermark seine Aufstiegschancen. Der VFL Kloster Oesede fegte den absolut chancenlosen Ballsport Eversburg mit 11:1 vom Platz und besserte sein Torverhältnis deutlich auf. Das Spiel vom Herbstmeister TUS Hilter beim SC Lüstringen fiel den widrigen Witterungsverhältnissen zum Opfer. Der SF Schledhausen hatte viel mehr Mühe als erwartet gegen das Tabellenschlußlicht SV Kosova und konnte erst in der Nachspielzeit durch zwei Tore von Jonas Henke einen 1:2-Rückstand zum 3:2-Sieg drehen. Der BSV Holzhausen hat seine Negativserie überwunden und konnte sich mit dem 2:1-Erfolg gegen den TV Wellingholzhausen seinen vierten Sieg in Folge feiern und sich deutlich von den Abstiegsrängen entfernen. Der SV Hellern wahrte mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen die Spvg Niedermark seine Aufstiegschancen. Der VFL Kloster Oesede fegte den absolut chancenlosen Ballsport Eversburg mit 11:1 vom Platz und besserte sein Torverhältnis deutlich auf.

Die Stimmen zu den Spielen:

SF Schledehausen - SV Kosova 3:2 (1:1)

"Das Gute: Fußball ist ein Ergebnissport. Und das ist heute das Positivste! Kosova hat es heute richtig gut und uns das Leben extrem schwer gemacht. Wir können uns heute bei Florian Munz und Toni Henke bedanken, dass die drei Punkte in Schledehausen bleiben. Ein glücklicher Sieg,“ meinte Trainer Jens Tiemann-Gorny.

„Es ist sehr schade, dass wir uns heute nicht belohnt haben. Wir haben viele gute Möglichkeiten liegen gelassen und trotzdem bis zur 94. Minute geführt, ehe wir das Spiel noch aus der Hand gegeben haben – das ist extrem bitter für meine Mannschaft. Dennoch bin ich mit der Leistung sehr zufrieden, weil die Jungs alles gegeben und als Team stark gekämpft haben,“ meinte der Trainer des SV Kosova Florim Osmanaj.

BSV Holzhausen - TV Wellingholzhausen 2:1(1:0)

Ein 2:1-Heimsieg für mein Team, der vierte Erfolg in Serie gegen einen direkten Konkurrenten. Zu Beginn haben wir etwas Glück, dass wir nach einem eigenen Standard fast ausgekontert werden und nicht früh mit 0:1 in Rückstand geraten. Danach übernehmen wir aber zunehmend die Kontrolle und erspielen uns die klareren Torchancen. Nach einem Foulspiel im Strafraum bekommen wir unseren Führungselfmeter, den Klarowitz souverän verwandelt. Eigentlich müssen wir anschließend direkt das zweite Tor nachlegen, doch wir gehen mit einem 1:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit versucht Wellingholzhausen mehr Druck auszuüben, ohne dabei wirklich zwingend zu werden. Langer erhöht schließlich auf 2:0 und wir haben in der Folge zwei bis drei richtig gute Möglichkeiten, um das Spiel endgültig zu entscheiden. Stattdessen kassieren wir kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer, gefährdet hat dieser jedoch unseren vierten Sieg in Folge nicht mehr,“ lautet das Statement von Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).

"Heute steht für uns das letzte Spiel vor der Winterpause an – ausgerechnet gegen meine alte Heimat, was dieser Partie eine besondere persönliche Bedeutung verleiht. Trotz aktuell sieben verletzten Spielern im Kader wollen und müssen wir dieses wichtige Spiel unbedingt gewinnen. Umso erleichterter sind wir, dass wir es trotz der schwierigen Personalsituation bis zur Winterpause geschafft haben und heute noch einmal alles geben können,“ lauteten die Wünsche von Florian Vornhold vor dem Spiel die nicht in Erfüllung gingen.

SV Hellern - Spvg Niedermark 1:0 (1:0)

"In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir hatten das nötige Glück, aber haben uns die Führung dennoch verdient. Die Mannschaft hat gut gearbeitet und auch in schwierigen Phasen das Beste gegeben. In der zweiten Halbzeit waren wir dann die dominierende Mannschaft, hatten mehr Ballbesitz und die klareren Torchancen. Leider haben wir diese Möglichkeiten nicht genutzt, was das Spiel bis zum Schluss spannend gehalten hat. Jetzt gehen wir mit diesem Sieg in die Winterpause und werden erholt zurückkommen, um auch in der Rückrunde weiter oben anzugreifen,“ sagte uns Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).

Osnabrücker SC - SuS Buer 4:0 (1:0)

"Von der ersten Minute an waren wir tonangebend, haben den Ball gut laufen lassen und uns Chancen erspielt. Vor dem Tor fehlte leider wieder die Coolness. Erst kurz vor der Pause wurde es ein bisschen unorganisiert, genau in der Phase machen wir dann erstaunlicherweise das Tor. Statt dadurch Sicherheit zu bekommen, hat das Tor Sus Buer eher wachgerüttelt und die zweite Hälfte gehörte überwiegend den Gästen. In der Phase können wir uns bei unserem Torwart bedanken, der reihenweise gut pariert und die „Null“ gehalten hat. War er mal geschlagen, waren die anderen für ihn da. "Das Buer offensiver werden musste hat für uns Räume ergeben, die wir dann final gut bespielt und die Tore erzielt haben. Am Ende geht der Sieg, wenn man das Große und Ganze nimmt in Ordnung. Ein 4:0-Spiel war es allerdings nicht, lautet das Fazit von Coach Derek Cooper.

VFL Kloster Oesede - Ballsport Eversburg 11:1 (8:0)