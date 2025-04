SF Salzstetten drehen auf, SGM Felldorf/Bierlingen in Torlaune

---

Im Heimspiel gegen die SGM Felldorf/Bierlingen hatte der SV Gündringen keine Chance, sich gegen die Übermacht der Gäste zu behaupten. Die Gäste aus Felldorf/Bierlingen gaben bereits in der dritten Minute durch Leon Kaiser die erste deutliche Marschrichtung vor (0:1). Wenig später erhöhte Thomas Baur auf 2:0 (19.), und Kaiser brachte mit seinem zweiten Tor das 3:0 (27.). In der zweiten Hälfte legte Baur zum 4:0 nach (59.), und Kaiser erzielte kurz darauf seinen dritten Treffer und besiegelte den klaren 5:0-Erfolg (59.). Gündringen konnte nie wirklich ins Spiel finden und muss nun dringend den Blick nach vorne richten. ---

Salzstetten feierte einen deutlichen 7:2-Sieg gegen den SV Alpirsbach-Rötenbach. Marc Bühler brachte die Gastgeber in der 7. Minute in Führung (1:0), und Bubacarr Sanyang legte wenig später das 2:0 (13.) und 3:0 (17.) nach. Doch Alpirsbach-Rötenbach gab sich noch nicht geschlagen und verkürzte durch Niamal Arab auf 3:1 (30.) und 4:1 (44.). Doch Salzstetten setzte sich immer weiter ab: Dominik Crncec traf zweimal zum 5:2 (54.) und 6:2 (55.), und Jannis Spannagel besiegelte mit einem Tor in der letzten Spielminute den klaren 7:2-Sieg (90.). ---

Ergenzingen begann das Spiel mit viel Elan und brachte sich bereits in der 9. Minute durch Julian Ciossek in Führung (1:0). Kurze Zeit später baute Nico Gulde die Führung mit einem Treffer in der 16. Minute auf (2:0). In der 35. Minute folgte das dritte Tor durch Gulde (3:0), und Eutingen konnte erst in der Schlussphase mit einem Treffer von Marvin Raible auf 3:1 verkürzen (89.). Trotz des späten Torerfolgs war der Sieg für Ergenzingen nie gefährdet, und sie sichern sich mit einer starken Leistung die drei Punkte. ---

In einem spannenden Spiel setzte sich Sulz mit 2:1 gegen Nagold II durch. Die Gäste aus Nagold II hatten mit einer stabilen Defensive gerechnet, doch Sulz erwischte einen Traumstart: Domenico Mosca brachte sie in der 10. Minute mit 1:0 in Führung (1:0). Maurice Fadda erhöhte mit einem Tor in der 55. Minute auf 2:0 (2:0). Nagold II gab sich jedoch nicht auf und verkürzte durch Niklas Watzl in der 86. Minute auf 2:1 (2:1). Ein spannendes Ende, bei dem Nagold II alles versuchte, aber Sulz den Sieg trotz einer Gelb-Roten Karte in der 77. Minute erfolgreich verteidigte. ---

In einem umkämpften Spiel trennten sich Marschalkenzimmern und Mitteltal-Obertal torlos mit 0:0. Beide Mannschaften hatten ihre Gelegenheiten, doch weder Marschalkenzimmern noch Mitteltal-Obertal konnten den Ball im Netz unterbringen. Es war ein hart geführtes Duell, das von beiden Seiten viel Kampfgeist und Wille zeigte, aber ohne Erfolg im Abschluss. Das torlose Unentschieden brachte beiden Teams nur einen Punkt, was im Abstiegskampf für beide Seiten nicht viel weiterhilft. ---

Ein hitziges und hart umkämpftes Unentschieden gab es in Freudenstadt, wo die Spvgg und der SV Gültlingen sich mit einem 0:0 trennten. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch keine konnte das entscheidende Tor erzielen. Die Partie war geprägt von vielen Zweikämpfen und einer starken Defensivleistung beider Seiten, die keinen Raum für Angriffe ließen. Die Gastgeber aus Freudenstadt hatten mehr Ballbesitz, aber Gültlingen setzte auf schnelles Konterspiel und ließ keine Tore zu. Beide Teams gingen nach einem ereignisarmen, aber intensiven Spiel mit je einem Punkt vom Platz. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Gültlingen Gültlingen SG Vöhringen SG Vöhringen 15:00 PUSH

Gültlingen empfängt Vöhringen zu einem weiteren wichtigen Spiel im Abstiegskampf. Gültlingen geht mit den Ambitionen in dieses Spiel, sich in der Tabellenmitte zu festigen und auf die oberen Plätze zu schielen. Doch auch Vöhringen wird alles daran setzen, sich von den Abstiegsrängen zu befreien. Ein spannendes Duell, das für beide Teams von entscheidender Bedeutung sein wird. Gültlingen möchte nach der Niederlage gegen Freudenstadt zurück auf die Siegerstraße und sich von der Konkurrenz absetzen. Vöhringen hingegen wird in diesem Spiel alles investieren, um sich zu retten. ---

Mitteltal-Obertal kämpfte tapfer gegen den 1. FC Altburg, konnte jedoch den 1:3-Auswärtserfolg der Gäste nicht verhindern. In der 4. Minute brachte Felix Bross die Gastgeber mit einem frühen Tor in Führung (1:0). Doch Altburg antwortete schnell und glich durch Rafael Benz in der 12. Minute aus (1:1). Philipp Borutta brachte Altburg in der 65. Minute erstmals in Führung (1:2), und Luca Malandra sicherte den Gästen in der 74. Minute mit seinem Tor das 3:1 und den verdienten Sieg (1:3). Altburg ließ sich die Führung nicht mehr nehmen und verließ den Platz als Sieger.

