SF Ostinghausen setzt sich knapp durch gegen Delbrücker SC

Enger Ausgang für FC Preußen Espelkamp gegen SV Rödinghausen II Westfalenligist SV Rödinghausen II führt nach Sieg gegen FC Preußen Espelkamp die Tabelle an. Die Gastgeber verlieren einen Tabellenplatz. Einen knappen Sieg kann die Mannschaft des SV Rödinghausen II am Donnerstag in Espelkamp bejubeln: 1:0 gegen FC Preußen Espelkamp.