SF Ostinghausen komplettieren Torwart-Team mit Oberliga-Ersatzmann

Die Sportfreunde Ostinghausen, die in der Westfalenliga Staffel 1 mittlerweile im "Niemandsland" der Tabelle angekommen sind, stecken angesichts der entspannten Tabellenkonstellation mitten in den Planungen für die neue Saison. Nun hat der Aufsteiger sein Torwart-Team vervollständigt und einen alten Bekannten in den Kreis Soest zurückgeholt.