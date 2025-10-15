SF Oberried gewinnen Verfolgerduell

Der Boden ist bereitet: Die SF Oberried haben ideale Voraussetzungen für das Gastspiel in Simonswald am Sonntag (15 Uhr) geschaffen. In der letzten Partie des siebten Spieltags bezwangen die Dreisamtäler die SG Freiamt-Ottoschwanden knapp mit 1:0.

Die Begegnung war kampfbetont, aber nicht unfair. Nach den intensiven ersten 45 Minuten ging es torlos in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit fanden die Gastgeber über ihren Einsatzwillen zusehends besser in die Partie und konnten auch in spielerischer Hinsicht nochmals zulegen. Die Entscheidung fiel allerdings durch einen Foulelfmeter in der 68. Minute. Oberried feierte einen letztlich verdienten Erfolg, denn auch Nicolas Littich hatte eine Großchance verbucht, aber nur den Pfosten getroffen.