SF Neuwerk ziehen nach, Brüggen knackt Viersen, zwei Kantersiege

Bezirksliga 3: OSV Meerbusch, VfR Fischeln und SC St. Tönis feiern Kantersiege, aber auch die Sportfreunde Neuwerk jubeln. Im Keller herrscht Stillstand.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Rückblick auf die Bezirksliga.
Rückblick auf die Bezirksliga. – Foto: Jens Terhardt

Spieltag 20 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: OSV Meerbusch, VfR Fischeln und SC St. Tönis feiern Kantersiege, aber auch die Sportfreunde Neuwerk jubeln. Im Keller herrscht Stillstand.

Fr., 20.02.2026, 20:15 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
7
0
Abpfiff
Dem OSV Meerbusch ist der erwartet klare Erfolg gegen Aufsteiger SC Union Nettetal II gelungen, dabei sah Marvin Höffges nach einer Stunde die Ampelkarte und musste vorzeitig duschen gehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Lars Stieger schon doppelt getroffen, es stand 3:0. Der Tabellenführer zog in der Folge nochmal das Tempo an und kam zu einem 7:0-Kantersieg, bei dem Stieger nach dem Platzverweis das wichtige 4:0 erzielte. In der Live-Tabelle hat der OSV aktuell sogar sieben Punkte Vorsprung auf die Sportfreunde Neuwerk (aber auch zwei Partien mehr absolviert. Nettetal II droht der Abstiegsplatz.

OSV Meerbusch – SC Union Nettetal II 7:0
OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Luca Finn Pohlmann (54. Kennet Kaminski), Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou (73. Andrea Spada), Marvin Höffges, Frederic Klausner (73. Luca Oliver Handke), Timo Fabian Kaufmann (63. Angelo Recker), Philip Schmelzer (71. Ben Israil), Marc Rommel, Lars Stieger, Saba Khargelia - Trainer: Dominik Voigt
SC Union Nettetal II: Niklas Beenen (73. Jasper van Dijk), Tugrul Erat (54. Cedric Lappessen), Thomas Jan Lepiorz (73. Leon Michalak), Dustin Herrmann (80. Marvin Deniz Yesilkaya) - Trainer: Marco Stenzel
Schiedsrichter: Kevin Tucholski (Mönchengladbach) - Zuschauer: 168
Tore: 1:0 Lars Stieger (10.), 2:0 Lars Stieger (32.), 3:0 Timo Fabian Kaufmann (45.+1), 4:0 Lars Stieger (70.), 5:0 Ben Israil (73.), 6:0 Andrea Spada (80.), 7:0 Marc Rommel (84.)
Gelb-Rot: Marvin Höffges (59./OSV Meerbusch/Foulspiel)

Gestern, 18:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
4
2
Abpfiff
Aus Sicht von Thomasstadt Kempen lief die Partie beim TuS Wickrath sechs Minuten plus Nachspielzeit zu lange. Nick Mäder traf zunächst früh für Wickrath (4.), allerdings drehten Lucas Matteo Klaaßen (13.) und Lukas Inderhees (47.) die Partie für den Aufsteiger, der lange auf 2:1-Kurs blieb. Doch ab der 84. Minute klingelte es dann noch dreimal im Kasten von Wickrath, Jonas Struß (86.) flog zudem vom Platz, sodass Thomasstadt am Ende doch mit 2:4 unterlag. TuS Wickrath springt auf die Fünf und ist damit Best-of-the-Rest.

TuS Wickrath – Thomasstadt Kempen 4:2
TuS Wickrath: Romel Seena Anyomi, Jermaine Isaiah Zerai (72. Jonas Bihn), Luis Erkelentz (54. Moritz Virkus), Niklas Clemens, Quinton Washington (72. Emanuel Dacosta Boloko), Silvio Cancian (88. Arian Tolaj), Jason Rütten (72. Noah Papenfuss) - Trainer: Gianluca Nurra
Thomasstadt Kempen: Marc Boemanns, Patrick Beenen, Ayyoub Hachlouf, Jonas Struß, Luca Küppers (60. Simon Elfering), Pascal Ulbricht, Dustin Meyer, Denis Gaas, Lukas Inderhees, Eric Scheuren (83. Lukas Beyer), Lucas Matteo Klaaßen (80. Till Konietz) - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß
Tore: 1:0 Niek Gabriel Mäder (4.), 1:1 Lucas Matteo Klaaßen (13.), 1:2 Lukas Inderhees (47.), 2:2 Niek Gabriel Mäder (84.), 3:2 Jonas Bihn (90.), 4:2 Noah Papenfuss (90.)
Gelb-Rot: Jonas Struß (86./Thomasstadt Kempen/)

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
3
0
Abpfiff
Anton Müller (26.), Özgür Sezgin (63.) und Christian Schultz (77.) schossen die Sportfreunde Neuwerk gegen den VfL Tönisberg zum klaren 3:0-Erfolg. Damit bleiben die Gäste im Niemandsland der Liga und Neuwerk an Spitzenreiter OSV Meerbusch dran. Gleicht sich der Spielpan demnächst aus, kann der Zweite bis auf einen Zähler herankommen - und den direkten Vergleich gibt es auch noch.

Heute, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
6
1
Die Reserve des SC St. Tönis zeigte wieder mal eine starke Leistung und sicherte sich den dritten Erfolg in diesem Jahr. Beim 6:1-Schützenfest gegen den 1. FC Mönchengladbach, der Glück hat, dass die Konkurrenz ebenfalls verloren hat, traf Dieumerci Kyanga für den Fünften doppelt. Bemerkenswert: Fünf Tore fielen erst in der Schlussphase, bis zur 74. Minute hielt Gladbach das 1:1.

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
3
1
Abpfiff
Als Peter Okafor in der 76. Minute für den 1. FC Viersen einnetzte, war das schwierige Auswärtsspiel bei TuRa Brüggen gelaufen. Nils Bonsels knipste beim 3:1 zum 30. Mal in dieser Spielzeit, Brüggen bleibt oben dran.

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
6
2
Abpfiff
Weil Abdulhadi Alamad und Niklas Geraets jeweils doppelt für den VfR Fischeln ins Türkiyemspor-Tor trafen, wurde es deutlich: Die Hausherren feierten einen 6:2-Erfolg gegen das sportliche Schlusslicht, das wie die anderen Teams von unten auf der Stelle tritt.

Heute, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1
2
Abpfiff
Der im Winter geholte Michael Bohnen wurde zum ersten Mal für die SpVg Odenkirchen zum Matchwinner. Der Stürmer traf beim starken CSV Marathon Krefeld doppelt und sicherte beim 2:1-Erfolg die drei Punkte. Odenkirchen bleibt dran, Marathon im Mittelfeld.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
2
0
Abpfiff
Im Abstiegskampf feierte der TSV Bockum einen wichtigen Heimerfolg per Doppelschlag: Gegen den SSV Grefrath, der in der Schlussphse einen Elfmeter verschoss, trafen Hun Brandon Danh Do (55.) und Sam Ghebreamlak Seghid (59.) zum wichtigen 2:0, dadurch baut Bockum den Vorsprung auf den Keller auf neun Punkte aus.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - TuS Wickrath
Sa., 28.02.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen
Sa., 28.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Neuwerk
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Fortuna Dilkrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - VfR Krefeld-Fischeln

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen

