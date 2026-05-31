SF Neuwerk & 1. FC Viersen im Showdown: Beide Träume leben

Neuwerk braucht Sieg. – Foto: Markus Verwimp

Spieltag 33 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Die Sportfreunde Neuwerk stehen vor dem großen Finale: Nach dem 3:1 gegen den TuS Wickrath kann der Tabellenzweite kommende Woche beim 1. FC Viersen aus eigener Kraft Meister werden und OSV Meerbusch noch abfangen. Genau dieser 1. FC Viersen hat sich mit einem späten 3:2 beim TSV Krefeld-Bockum im Abstiegskampf zurückgemeldet.

Der SC St. Tönis 1911/20 II hat gegen Thomasstadt Kempen spät gewonnen. Fabio Mariano traf bereits in der ersten Minute zur Führung, doch Eric Scheuren glich nach der Pause aus (59.). Lange blieb es beim 1:1, ehe Niklas Hannappel in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer erzielte (90.+2). St. Tönis festigt damit Rang fünf und bleibt klar im oberen Tabellenbereich.

Der SSV Grefrath 1910/24 hat beim bereits abgestiegenen Türkiyemspor Mönchengladbach einen deutlichen 8:2-Auswärtssieg gefeiert. Noah Villanueva brachte Türkiyemspor zunächst in Führung (19.), danach drehte Grefrath die Partie noch vor der Pause durch Lukas Hanssen, Timo Claßen und Mika Jütten. Nach dem Seitenwechsel legten Jonas Landwehrs, Niklas Schmitz, erneut Hanssen und zweimal Landwehrs nach. Thomas Tümmers erzielte noch das zweite Tor für die Gastgeber. Grefrath zieht nach Punkten mit CSV Marathon Krefeld gleich.

Der VfL Tönisberg hat beim VfR Krefeld-Fischeln spät gedreht und drei wichtige Punkte mitgenommen. Victor Lopez Martin brachte Fischeln in der 39. Minute in Führung. Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe Kai Langer in der Schlussphase ausglich (79.). Kurz vor dem Ende traf Björn Andreas Koths zum 2:1 für Tönisberg (89.). Der VfL verbessert sich damit auf 39 Punkte und zieht an Fischeln vorbei, während der VfR trotz seiner 36 Zähler weiter im unteren Tabellenmittelfeld bleibt.

Der 1. FC Viersen hat im Abstiegskampf ein bemerkenswertes Lebenszeichen gesendet. Beim TSV Krefeld-Bockum lag der Tabellen-15. nach Treffern von Abdul Hassan Barrie (56.) und Hendrik Holtz (75.) bereits mit 0:2 zurück. Erst in der Schlussphase kam Viersen zurück: Shuremy Felomina verkürzte (84.), in der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel der Ausgleich, ehe Maikel Mitchel Koeman zwei Minuten später sogar noch den 3:2-Siegtreffer erzielte. Viersen zieht nach Punkten mit SC Union Nettetal II gleich und hat weiter Chancen auf den Klassenerhalt. Union hat allerdings den direkten Vergleich gewonnen.

Die Sportfreunde Neuwerk haben ihre Pflicht erfüllt und das Titelrennen bis zum letzten Spieltag offen gehalten. Gegen den TuS Wickrath brachte Leon Troschka die Gastgeber nach 26 Minuten in Führung. Nach der Pause glich Petar Popovic per Foulelfmeter aus (58.), doch Neuwerk antwortete in der Schlussphase. Emmanuel Adu traf zum 2:1 (76.), ehe Marwan El Khoulati Haroun in der 88. Minute den 3:1-Endstand herstellte. Damit steht Neuwerk bei 77 Punkten und kann kommende Woche beim 1. FC Viersen aus eigener Kraft Meister werden, weil OSV Meerbusch seine Saison bereits beendet hat.

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath

So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen

Sa., 06.06.26 18:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath

So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach