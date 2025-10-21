SF Neuwerk - SV Lürrip: Wer zieht am Dienstag ins Finale ein?

In der vergangenen Woche hat der Rheydter SV im Halbfinale des REWOVE-Kreispokals Mönchengladbach-Viersen für eine Überraschung gesorgt und die SpVg Odenkirchen rausgeworfen. Landesliga-Anwärter Sportfreunde Neuwerk empfängt am Dienstag Ligarivalen wie Schlusslicht SV Lürrip. Gibt es die nächste Überraschung? Verfolgt das Halbfinale live auf FuPa.
Achtelfinale
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Polizei SV Mönchengladbach 6:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Schelsen - SV Lürrip 2:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SC Rheindahlen 3:1
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen 7:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheydter SV - TuS Liedberg 2:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SpVg Odenkirchen 3:9
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr MSV Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - Victoria Mennrath 2:0
Viertelfinale
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Lürrip - TuS Wickrath 5:3
Di., 30.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Rheydter SV 2:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 0:5
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - Sportfreunde Neuwerk 0:3
Halbfinale
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Rheydter SV - SpVg Odenkirchen 2:0
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip