Wird Neuwerk den Erwartungen gerecht?
Wird Neuwerk den Erwartungen gerecht? – Foto: Michael Zöllner

SF Neuwerk - SV Lürrip: Wer zieht am Dienstag ins Finale ein?

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: Der Finalgegner des Rheydter SV wird gesucht! Die Sportfreunde Neuwerk sind gegen den SV Lürrip der Favorit, doch auch die SpVg Odenkirchen ist überraschend gescheitert.

In der vergangenen Woche hat der Rheydter SV im Halbfinale des REWOVE-Kreispokals Mönchengladbach-Viersen für eine Überraschung gesorgt und die SpVg Odenkirchen rausgeworfen. Landesliga-Anwärter Sportfreunde Neuwerk empfängt am Dienstag Ligarivalen wie Schlusslicht SV Lürrip. Gibt es die nächste Überraschung? Verfolgt das Halbfinale live auf FuPa.

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 21. Oktober

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
19:30live

_____

So liefen die Runden im Kreispokal

Achtelfinale
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Polizei SV Mönchengladbach 6:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Schelsen - SV Lürrip 2:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SC Rheindahlen 3:1
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen 7:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheydter SV - TuS Liedberg 2:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SpVg Odenkirchen 3:9
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr MSV Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - Victoria Mennrath 2:0

Viertelfinale
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Lürrip - TuS Wickrath 5:3
Di., 30.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Rheydter SV 2:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 0:5
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - Sportfreunde Neuwerk 0:3

Halbfinale
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Rheydter SV - SpVg Odenkirchen 2:0
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip

Aufrufe: 021.10.2025, 08:00 Uhr
André NückelAutor