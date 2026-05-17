SF Neuwerk feiert Kantersieg in Brüggen, OSV schlägt Viersen klar

SF Neuwerk bleiben stark. – Foto: Markus Verwimp

Spieltag 32 im Rückblick: Im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3 spitzt sich alles auf einen Zweikampf zu. Während der OSV Meerbusch souverän in Viersen gewann, setzte Sportfreunde Neuwerk im direkten Duell bei TuRa Brüggen ein massives Ausrufezeichen. Besonders brisant: Neuwerk liegt nur noch zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter - und hat weiterhin ein Spiel weniger absolviert.

Spätestens mit dem 4:0 durch Christian Tönnißen in der 68. Minute war die Begegnung entschieden. Für Krefeld-Bockum bedeutet der Auswärtssieg den Sprung auf 34 Punkte, womit der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen weiter angewachsen ist. Wickrath bleibt zwar auf Rang sechs, verpasst aber die Chance, den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe wieder enger zu gestalten.

Der TSV Krefeld-Bockum hat beim TuS Wickrath einen deutlichen 4:0-Erfolg eingefahren und sich damit in der unteren Tabellenhälfte weiter Luft verschafft. Sam Ghebreamlak Seghid brachte die Gäste bereits in der 11. Minute in Führung, während Wickrath zunächst ohne eigenen Treffer blieb. Nach dem Seitenwechsel entschied Krefeld-Bockum die Partie innerhalb kurzer Zeit: Guy Itamba Ilunga traf erst zum 2:0 (55.) und legte nur drei Minuten später seinen zweiten Treffer nach (58.).

Der bereits abgestiegene 1. FC Mönchengladbach hat in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3 für eine der überraschendsten Vorstellungen der vergangenen Wochen gesorgt. Gegen den Tabellen­siebten CSV Marathon Krefeld setzte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Krause klar mit 6:1 durch und zeigte dabei vor allem offensiv eine außergewöhnlich effektive Leistung.

Den Grundstein legten die Gastgeber bereits früh: Deniz Can Salk traf in der 16. Minute zum 1:0, nur wenig später erhöhte Safer Erdogan per Foulelfmeter auf 2:0. Der Tabellenletzte blieb auch danach gefährlich und baute die Führung durch Philip Welzer weiter aus (27.). Zwar verkürzte Emre Özkaya zwischenzeitlich auf 1:3 (35.), doch noch vor der Pause stellte Brandon Mafimbu Mazanga den alten Abstand wieder her (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Mönchengladbach die deutlich aktivere Mannschaft. Während CSV zunehmend die Kontrolle verlor, schnürte Deniz Can Salk mit seinen Treffern zum 5:1 (67.) und 6:1 (78.) noch einen Dreierpack. Zusätzlich schwächten sich beide Teams selbst: Zunächst sah Elyesa Terzi auf Seiten der Gäste Gelb-Rot (51.), wenig später musste auch Dmytro Motiakyn nach seiner zweiten Verwarnung vom Platz (54.).

Für den 1. FC Mönchengladbach kommt der deutliche Erfolg im Tabellenkeller zwar zu spät, sportlich setzt die Mannschaft damit aber dennoch ein Ausrufezeichen. CSV Marathon Krefeld kassiert dagegen trotz gesichertem Mittelfeldplatz eine unerwartet deutliche Niederlage.

Die DJK Fortuna Dilkrath hat sich mit einem starken Auswärtssieg Rang acht gefestigt. Beim SC St. Tönis 1911/20 II drehte die Mannschaft nach Rückstand die Partie. Zunächst brachte Marvelous Osadebamwen Idahor Agho die Gastgeber in Führung (28.), doch Dilkrath blieb im Spiel und kam durch Moritz Münten zurück (69.). In der Schlussphase nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten deutlich konsequenter: Ceyhun Doganer traf zur Führung (77.), ehe Torben Esser den Auswärtssieg endgültig absicherte (82.).

Das Spitzenspiel wurde zu einer überraschend klaren Angelegenheit. Die Sportfreunde Neuwerk überrollten den direkten Konkurrenten TuRa Brüggen und meldeten sich eindrucksvoll im Aufstiegskampf zurück. Bereits nach sechs Minuten brachte Özgür Sezgin die Gäste in Führung. Neuwerk blieb anschließend aggressiv, zweikampfstark und konsequent in den Umschaltmomenten, wodurch Brüggen kaum Kontrolle über die Partie bekam. Noch vor der Pause erhöhte Lasse Buschmann auf 2:0 (35.). Nach dem Seitenwechsel brach die Mannschaft von Trainer Markus Müller endgültig auseinander. Marwan El Khoulati Haroun sorgte mit dem 3:0 früh für die Vorentscheidung (71.), ehe Dominik Klouth und Erman Balikci das Ergebnis in der Schlussphase weiter ausbauten. Besonders bitter für Brüggen: Trainer Markus Müller sah kurz vor Schluss wegen Foulspiels noch die Gelb-Rote Karte (88.). Durch den Kantersieg bleibt Neuwerk dem Tabellenführer dicht auf den Fersen und besitzt durch das weniger bestrittene Match sogar den Vorteil im Titelrennen. Brüggen dagegen dürfte nach der deutlichen Heimniederlage kaum noch realistische Chancen auf Rang eins haben.

Der OSV Meerbusch ließ sich vom Druck im Aufstiegskampf nicht beeindrucken und gewann beim abstiegsbedrohten 1. FC Viersen deutlich mit 5:1. Allerdings war die Partie lange enger, als es das Endergebnis vermuten lässt. Erst nach gut einer Stunde zog der Tabellenführer entscheidend davon. Nach einer eher kontrollierten Anfangsphase brachte Marc Rommel die Gäste in Führung (33.). Viersen hielt die Partie anschließend offen, ehe Philip Schmelzer nach einer Stunde auf 2:0 erhöhte. In der Schlussphase nutzte Meerbusch die größer werdenden Räume konsequent aus. Tim Tetzlaff traf zum 3:0 (80.), Erijon Syla legte wenig später nach (84.). Zwar verkürzte Leonard Lekaj per Handelfmeter auf 1:4 (87.), doch erneut Philip Schmelzer stellte per Foulelfmeter den alten Abstand wieder her (90.). Meerbusch verteidigt damit Rang eins, allerdings hat Neuwerk weiterhin ein Spiel weniger absolviert und damit die bessere Ausgangslage im engen Titelrennen.

Der VfL Tönisberg hat im Tabellenkeller einen wichtigen Sieg gefeiert und Türkiyemspor Mönchengladbach klar bezwungen. Bereits nach zwei Minuten traf Tim Couball zur frühen Führung. Auch danach blieb Tönisberg dominant und ließ dem bereits abgestiegenen Gegner kaum Möglichkeiten. Nach der Pause entschied der VfL die Partie binnen weniger Minuten. Tim Couball schnürte zunächst seinen Dreierpack (58./61.), ehe Brian Dollen per Foulelfmeter auf 4:0 erhöhte (62.). Den Schlusspunkt setzte Bertan Josua Yildiz kurz vor dem Ende (86.). Tönisberg verschafft sich damit weiter Luft im unteren Mittelfeld.