SF Neersbroich: Ist sogar der Aufstieg ein Thema?

Neersbroich ist oben in der A-Liga mit dabei. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

So lief die Hinrunde Mit einer 1:4-Niederlage gegen den ASV Süchteln verlief der Saisonstart ernüchternd. Ein 1:1 gegen die Sportfreunde Neuwerk am zweiten Spieltag dürfte die Laune bei Glogau nicht zwingend gehoben haben. Es folgten jedoch fünf Siege aus sechs Spielen sowie ein 2:2-Remis gegen Ligaprimus Rheydter SV. Weitere Niederlagen gab es gegen Schelsen (1:2), Odenkirchen II (1:2). Mit insgesamt acht Siegen und 27 Punkten ist Neersbroich in Summe jedoch erster Verfolger des Rheydter SV – auch wenn der Rückstand bereits sieben Punkte beträgt.

Das war gut Insbesondere gegen die vermeintlichen Topteams gab es in dieser Saison einiges zu feiern. „Gegen Rheindahlen sahen wir ziemlich gut aus“, sagt Oliver Glogau. Dort gewannen die Sportfreunde am zehnten Spieltag mit 3:0. Besonders herausragend war – wie in den vergangenen Spielzeiten – die Defensivleistung. 19 Gegentore in 14 Spielen sprechen eine klare Sprache. Diese Konstanz in der Abwehrarbeit ist mittlerweile fast schon ein Markenzeichen. Wer in Neersbroich zu Gast ist, weiß inzwischen, dass ein Torerfolg ein hartes Stück Arbeit ist. Dabei sei diese überragende Statistik nicht das Zufallsprodukt eines destruktiven Spielstils. „Wir trainieren eigentlich einen sehr offensiven Fußball, aber die Jungs haben einfach verstanden, dass eine gute Defensive die Offensivarbeit erleichtert“, sagt der Trainer. Ein wichtiger Faktor im Gefüge ist Torhüter Christian Lodes (20). „Er hat uns sehr häufig Punkte gerettet“, sagt Glogau.

Das war schlecht Problematisch waren indes die teils schwachen Auftritte gegen Außenseiter. „In diesen Spielen stellen wir uns einfach ungeschickt an und brauchen schlicht zu lange, um einen Abwehrriegel zu knacken“, so Glogau. Letztlich sei es egal, wo die Mannschaft ihre Punkte hole – aber für den Kopf sei es nicht ideal, diese vermeintlich sicheren Zähler liegenzulassen.

Vor allem in Standardsituationen sieht Glogau eine Baustelle: Dort fehle es an Konsequenz und Ertrag. Einen weiteren Erklärungsansatz für liegen gelassene Punkte sind das fortwährende Verletzungspech. Dann musste Glogau immer wieder auf Akteure der eigenen A-Jugend zurückgreifen, die nicht eingespielt waren. „Letztendlich hat das aber natürlich, wie man am Tabellenplatz sieht, trotzdem gut funktioniert.“

Zum Personal Auf personeller Ebene ändert sich wenig. Von außen wird kein neuer Spieler zur Mannschaft stoßen. Oliver Glogau hofft hingegen auf die Rückkehr einiger Stammspieler: „Tim Scheeren, Marvin El-Awir, Nico Krätschmer und Nikolas Bergs sind Jungs, die sonst immer in der Startaufstellung stehen“, sagt er.

Ausblick Eine feste Punktemarke gibt Glogau zu Saisonbeginn stets vor: 30 Zähler. Wenn diese erreicht seien, könne man sicher sein, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Bis dahin fehlt, bei aktuellen 27 Punkten, nicht mehr viel. Was einen möglichen Aufstieg angeht, gibt er sich gewohnt gelassen: „Das Ziel ist in erster Linie Spaß am Fußball“, sagt Glogau.

„Natürlich will ich auch gewinnen, sonst wäre ich ein schlechter Trainer und Berater. Aber man muss sich immer vor Augen führen, wo man herkommt.“ Denn man sehe bei den Mannschaften, die in die Bezirksliga aufgestiegen seien, dass dieser Schritt nicht für jedes Team erstrebenswert sei, führt er weiter aus.