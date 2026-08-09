SF Mülheim siegen zweistellig, FC Rojava jubelt im ersten Pflichtspiel

Die Sportfreunde Mülheim überzeugen im Kreispokal. – Foto: Roberto Parolari

Am Wochenende startete die Saison 2026/27 im Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken mit der ersten Runde um den Kreispokal. Nur acht der neun angesetzten Partien wurden auch angepfiffen, die DJK Vierlinden zog kampflos in die zweite Runde ein. Den höchsten Sieg des Tages sicherten sich die Sportfreunde Mülheim, die DJK Lösort Meiderich machte das halbe Dutzend voll, wie auch Hertha Hamborn nach starker Aufholjagd. Diese Begegnungen gab es außerdem.

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Insgesamt sechs Freilose hat der Kreisfußballausschuss bei der Auslosung ermittelt. So stehen Blau-Weiß Neuenkamp, der SV Raadt, Gelb-Weiß Hamborn, Tura 88 Duisburg, der 1. FC Dersimspor sowie Viktoria Wehofen schon sicher in der nächsten Runde. Derweil stehen sich zum Auftakt nun 18 Mannschaften in neun spannenden Duell gegenüber. Schon am späten Nachmittag ist für neun Teams entsprechend der Traum vom Niederrheinpokal beendet. Wer weiter träumen darf, erfahrt ihr nachfolgend.

Das sind die Spiele der 1. Runde

Einen ruhigen Pokalnachmittag gab es für die DJK Vierlinden. Da Opponent 1. FC Hagenshof nicht zum Spiel antrat, ging es für die DJK kampflos in Runde zwei. Die hat auch Union Mülheim erreicht. Mit 5:0 setzte sich das Team beim VfB Lohberg durch. Jason Justin Wendt (7./25.) und Lavdim Nimani (16./36.) sorgte jeweils mit einem Doppelpack für die 4:0-Pausenführung. Philipp Brücker markierte rund 20 Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand. Mit zwei Ampelkarte jeweils in der 39. und 87. Minute machte sich Lohberg die Aufgabe selbst schwer. Den höchsten Sieg des Tages feierten die Sportfreunde Mülheim, die Post Siegfried Hamborn mit 10:0 von der Platzanlage fegten. Thomasz Pawlak (5.) erzielte den frühen Führungstreffer, die Vorentscheidung noch vor der Pause gab es durch Jannis Grube (20.) sowie einem Blitz-Doppelpack von Tobias Kolb (28./29.). Auch nach dem Seitenwechsel ging es hauptsächlich in eine Richtung. Mats Rohrbeck markierte das 5:0 (50.) Nils Pickhardt (63.) und erneut Rohrbeck (66.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. In der Schlussphase trafen noch Niklas Labahn (72.), Max Oelschlägel (74.) und Grube zum Zweiten (79.).

Einen ungefährdeten 4:0-Heimerfolg vor 89 Zuschauern gab es für die Fußballer der TS Rahm. Kevin Thiel (12.), Eric Scheuten (37./53.) und Jonas Wiegarndt (51.) trugen sich gegen die SGP Oberlohberg in die Torschützenliste ein. Zwei Tore nach der Pause sicherten dem VfL Wedau gegen den VfvB Ruhrort/Laar das Weiterkommen. Es trafen Niels Arend und Nicolas Neumann. Im ersten Pflichtspiel der Vereinsgeschichte hat der FC Rojava den ersten Pflichtspielsieg gefeiert. In die Chronik wird der Dreierpack von Hassan Mustafa (6./60./90.) und der Treffern von Saman Alamad (19.). sicher eingehen. Für Viktoria Beeck endete die Pokalreise derweil in der ersten Runde. Nur einmal traf das Team gegen Rojava und schied damit in der ersten Runde aus.