SF Marmagen-Nettersheim: "Eigene Ausbildung soll sich auch lohnen" Nach enttäuschendem Vorjahr peilen die Sportfreunde in der Kreisliga B2 die Top 5 an. von red · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stephan Bell

Die SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim blickt auf ein ernüchterndes Jahr in der Kreisliga B2 Euskirchen zurück, der der Klub seit dem Abstieg aus dem Kreisoberhaus im Jahr 2022 angehört. Das Team beendete die abgelaufene Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz – ein Ergebnis, das deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurückblieb.

Knips: "Nur das Minimum aus uns herausgeholt“ Co-Trainer André Knips (43), der gemeinsam mit Cheftrainer Fabian Bannert (32) an der Seitenlinie steht, findet dafür deutliche Worte: „Uns war zwar von Anfang an klar, dass es ein schwieriges Übergangsjahr mit einem spürbaren Umbruch werden würde, dennoch sind wir am Ende zehn Punkte hinter unseren eigenen Erwartungen und Zielen zurückgeblieben. Die meisten unserer ‚Hausaufgaben‘ haben wir zwar erledigt – unterm Strich haben wir aber einfach nur das absolute Minimum aus uns herausgeholt.“ Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit läuft seit Mitte Juli. Nach einer guten Trainingsbeteiligung, ansprechender Qualität sowie je einem Sieg und einer Niederlage im ersten Testspielblock geht es für die Sportfreunde nach einer kurzen Pause nun in die finale Phase gegen deutlich stärkere Gegner.

Vier Talente aus dem eigenen Nachwuchs Um in der Tabelle wieder nach oben zu klettern, setzen die Marmagener auf eine Verjüngungskur und eine gesündere Kaderstruktur. Insgesamt neun Personalien stärken das Team. Mit Nils Fink wechselt ein defensiver Rückhalt vom A-Ligisten SV Schöneseiffen für die Innenverteidigung zu den Sportfreunden. Für mehr Power im gegnerischen Strafraum sorgt Moritz Jansen vom Ligakonkurrenten SG25. Zudem kehrt Mittelfeldallrounder Fabian Dederichs von der SG Hellenthal zurück, der bereits bis zur A-Jugend im Verein spielte und auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann. Besonders stolz ist der Klub auf den eigenen Nachwuchs: Mit David Geuenich (Mittelfeld), Jannik May (Außenbahn), Joshi Meyer (offensives Mittelfeld) und Janek Samon (Außenbahn) rücken vier Talente fest aus der A-Jugend auf. Komplettiert wird die Neunergruppe durch Rückkehrer Linus Böhm nach dessen Auslandsjahr. „Eigene Ausbildung soll sich schlussendlich auch lohnen, und genau darauf wollen wir verstärkt setzen“, erklärt Knips. Parallel arbeitet der Verein an einem umfassenden Vereins- und Ausbildungskonzept, das neben modernen Trainingsmethoden auch die gezielte Trainerentwicklung ins Zentrum stellt.