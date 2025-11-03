SF Lowick und TuS Stenern teilen die Punkte

Im Bocholter Derby der Bezirksliga, Gruppe 4, zwischen den Sportfreunden Lowick und dem TuS Stenern trennten sich beide Teams nach einem intensiven Spiel mit 2:2 (2:0). Während Lowick in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft war, drehte Stenern nach der Pause mächtig auf und belohnte sich mit einer starken Aufholjagd.

Florian Wiegrink brachte die Gastgeber in der 26. Minute nach einem sehenswerten Spielzug über Leonard Langenbrink und Elija Cürsgen mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Fabian Brömmling nach Vorlage von Wiegrink auf 2:0 (40.) – eine verdiente Pausenführung für die Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Stenern wie verwandelt. Trainer Simon Meyering stellte das System um, und die Gäste übernahmen zunehmend das Kommando. Torjäger Tom-Luka Wanders sorgte in der 54. Minute mit einem Traumtor in den Winkel aus rund 25 Metern für den Anschlusstreffer. Zwölf Minuten später traf Alexander Biermann gegen seinen ehemaligen Verein ebenfalls sehenswert per Volley aus weiter Entfernung zum verdienten 2:2-Ausgleich (66.). In der Schlussphase lag das dritte Tor der Gäste förmlich in der Luft, doch die starke Lowicker Defensive verhinderte den Sieg der Blau-Weißen.

Gerechtes Unentschieden

Meyering schätzte das Unentschieden sportlich ein, wenn man nach einem Rückstand moralisch so zurückkommt. Er äußerte sich zufrieden: „Wir waren in der zweiten Halbzeit dem Sieg etwas näher. Wir haben es ab da an sehr gut gemacht. Die Systemumstellung in der Halbzeitpause hat sich wirksam gezeigt, und das dritte Tor lag in der Luft durch den hohen Druck, den wir erzeugen konnten. Leider haben wir es nicht geschafft, den Ball noch einmal im Tor unterzubringen. Am Ende des Tages geht das Unentschieden aber in Ordnung, weil Lowick in der ersten Halbzeit die besseren Spielanteile hatte. Einen Punkt im Derby nimmt man immer gerne mit.“

Sein gegenüber Markus Schaffeld, Trainer der Sportfreund bestätigte die Aussagen seines Kollegen. Die Akteure haben eine gute Leistung gezeigt, er sagte zur Partie: „Es war ein emotionales Derby vor 350 Zuschauern. 2:0 zur Halbzeit führen ist eine Aussage für einen starken ersten Durchgang, aber wir müssen dann auch konzentriert bleiben. Das Tor von Wanders war der Knackpunkt in einer spannenden Spielphase. Der Sonntagsschuss hat bei unseren jungen Spielern etwas ausgelöst, und da fehlt dann noch die Abgebrühtheit. Wir haben wahrscheinlich die jüngste Mannschaft der gesamten Bezirksliga 4, sind aber mittlerweile im Mittelfeld etabliert und spielen eine sehr gute Saison.“

Marvin Tünte sah von den Gastgebern ein gutes Spiel, denn die Mannschaft von Lowick hat in den letzten beiden Spielen ein durchschnittliches Alter von 21 Jahren auf dem Platz vorzuweisen. Der Co-Trainer äußerte sich motiviert: „Die junge Mannschaft hat gut gekämpft, gerade in der ersten Halbzeit haben wir es heute spielerisch wirklich gut gemacht und daran können wir weiter aufbauen. Es ist immer spektakulär, wenn man ein Derby vor so einer Kulisse spielen darf. Am Ende geht die Punkteteilung in Ordnung.“

