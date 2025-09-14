Hussein Merhi erzielte heute das 0:1 für die Gäste. – Foto: FuPa

SF Lowick revanchieren sich für Pokalniederlage beim SV Haldern Die Sportfreunde Lowick schlagen den SV Haldern und punkten dreifach.

Am Sonntagnachmittag konnten die Sportfreunde 97/30 Lowick beim SV Haldern Wiedergutmachung betreiben. Nachdem man zuletzt im Pokal knapp mit 2:5 gegen den SVH verloren hatte, setzten sich die Gäste diesmal in der Liga durch und feierten einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg.

Die Tore erzielten Hussein Merhi (84.) sowie der Halderner Alexander Rackel, der per Eigentor in der 89. Minute für die Entscheidung sorgte. Dieser Sieg dürfte Trainer Markus Schaffeld freuen, denn seine Mannschaft hat nach fünf Spieltagen nun neun Punkte auf dem Konto.