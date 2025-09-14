SF Lowick revanchieren sich für Pokalniederlage beim SV Haldern

Am Sonntagnachmittag konnten die Sportfreunde 97/30 Lowick beim SV Haldern Wiedergutmachung betreiben. Nachdem man zuletzt im Pokal knapp mit 2:5 gegen den SVH verloren hatte, setzten sich die Gäste diesmal in der Liga durch und feierten einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg.
Die Tore erzielten Hussein Merhi (84.) sowie der Halderner Alexander Rackel, der per Eigentor in der 89. Minute für die Entscheidung sorgte. Dieser Sieg dürfte Trainer Markus Schaffeld freuen, denn seine Mannschaft hat nach fünf Spieltagen nun neun Punkte auf dem Konto.
Weniger zufrieden ist dagegen Halderns Trainer Christian Böing, denn sein Team kommt in dieser Saison nicht richtig in Fahrt. Nach fünf Spieltagen stehen lediglich vier Punkte und ein Torverhältnis von -2 zu Buche. Vor allem in der Offensive fehlt aktuell die Durchschlagskraft, um konstant Tore zu erzielen – so hatte man sich den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt.