SF Lowick mit souveränen Auftritt beim SV Friedrichsfeld

Beim SV Friedrichsfeld setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Schaffeld souverän mit 3:0 durch und festigte damit ihren Platz im oberen Mittelfeld der Bezirksliga Niederrhein.

Bereits in der 8. Minute brachte Fabian Brömmling die Gäste in Führung. Nach einem Ballverlust der Hausherren schaltete Brömmling schnell, zog von der Strafraumgrenze ab und traf platziert ins linke untere Eck. In der 26. Minute erhöhte Felix Reinders auf 2:0. Nach einem Missverständnis in der Abwehr der Hausherren nutzte er die Gelegenheit, fackelte nicht lange und traf aus rund 25 Metern sehenswert ins Netz.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Lowick weiter das Geschehen. Zwar kam das Team von Almir Duric etwas besser in die Partie, doch zwingende Chancen blieben Mangelware. In der 85. Minute sorgte schließlich Hussein Merhi mit seinem bereits siebten Saisontor für die Entscheidung. Nach einem schönen Steckpass von Lukas Oostendorp umkurvte Merhi den Torhüter und schob zum 3:0-Endstand ein.

Schaffeld zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Jungs haben den Matchplan diszipliniert umgesetzt und sich mit einem verdienten Sieg belohnt.“

Ein besonderes Lob richtete der Trainer an seinen Torhüter Christopher Hackvoort, der eine starke Partie zeigte: „Christopher hat uns mit mehreren Glanzparaden im Spiel gehalten und einmal mehr bewiesen, dass er zu den besten Keepern der Liga gehört.“

Mit diesem Erfolg klettern die SF Lowick auf den 6. Tabellenplatz und liegen nun mit 18 Punkten aus 11 Spielen weiterhin in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.