SF Lotte verpflichtet Ex-FC Bayern München-Talent

Jonas Kehl durchlief die U17 und U19 beim FC Bayern München. Nach anderthalb Jahren beim SSV Ulm (Regionalliga Südwest) kehrte er zum FCB zurück und durfte sich in der 2. Mannschaft präsentieren. Der große Durchbruch gelang nicht, so dass er in den vergangenen zwei Jahren zum Leistungsträger bei der SpVgg Bayreuth heranwuchs und sein Regionalliga-Konto auf 88 Partien aufstockte. Nun geht es für den gebürtigen Münchner im Westen weiter.