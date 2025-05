SF Lotte verpflichtet 69-fachen Drittliga-Stürmer

Doumbouya kam im Jahr 2017 als Flüchtling aus seinem Heimatland Guinea nach Deutschland und spielte zunächst in der Landes- und Oberliga in Niedersachsen. Aufgrund seiner Torgefahr wurde Hannover 96 auf ihn aufmerksam und verpflichtete ihn zunächst für die U23, ehe er in seiner zweiten Saison auch für die Profimannschaft in der 2. Bundesliga auflief. Zur Saison 2022/23 folgte der Wechsel zum FC Ingolstadt in die 3. Liga, ein Jahr später ging es zu RWE. Insgesamt bringt es Doumbouya auf zehn Zweitliga-, 69 Drittliga- und 44 Regionalliga-Partien, in denen er 35 Tore erzielt hat.

“Wir freuen uns, mit Moussa einen Stürmer aus der 3. Liga verpflichtet zu haben, der seine Qualität schon nachgewiesen hat und sich auf dem Niveau auskennt. Er ist sehr robust, zweikampfstark und hat einen guten Torabschluss. Mit seiner Erfahrung und Spielweise passt er perfekt in unser Angriffssystem. Ich glaube wir konnten hier einen sehr guten Transfer tätigen und freuen uns, dass er sich für die Sportfreunde entschieden hat", so SFL-Trainer Fabian Lübbers zum Neuzugang, der wegen einer Leistenoperation fast die gesamte Hinrunde der abgelaufenen Spielzeit verpasst hat.