SF Lotte stürmt ins Viertelfinale – 6:1-Erfolg in Meinerzhagen

Die Sportfreunde Lotte wurde ihrer Favoritenrolle im ersten Achtelfinalspiel am Mittwochabend letztlich deutlich gerecht. Der Regionalligist setzte sich nach einem frühen Rückstand beim zwei Klassen tiefer spielenden RSV Meinerzhagen mit 6:1 (1:1) durch.

Vor rund 600 Zuschauern an der Oststraße begann der Abend überraschend, denn der Westfalenligist erwischte den besseren Start. Nach einem Freistoß aus rund 20 Metern zirkelte Jannik Selter den Ball bereits in der 7. Minute sehenswert in den Winkel – die frühe Führung für den Außenseiter. Lotte zeigte sich davon aber unbeeindruckt und kam zehn Minuten später durch Innenverteidiger Fabian Rüth, der aus der Distanz traf, zum Ausgleich (17.). In einer intensiven ersten Halbzeit präsentierte sich Meinerzhagen mutig und engagiert, verteidigte diszipliniert und ging mit einem verdienten Unentschieden in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Regionalligist allerdings deutlich das Tempo. Innerhalb von 14 Minuten drehte Lotte das Spiel komplett. Zunächst traf Leon Demaj per Freistoß (57.), kurz darauf vollendete Samuel Owusu Addai einen Angriff zur 3:1-Führung (60.) und legte nur sechs Minuten später das 4:1 nach (66.). Damit war die Entscheidung gefallen. Denis Milic sorgte mit einem abgefälschten Schuss für das 5:1 (71.), ehe Moussa Doumbouya kurz vor Schluss den Pfosten traf und Shkrep Stublla den Abpraller zum 6:1-Endstand verwertete (88.).

Meinerzhagen hatte vor allem im ersten Durchgang einige gute Phasen, konnte den zunehmenden Druck der Sportfreunde nach der Pause aber nicht mehr standhalten. Lotte zeigte sich im zweiten Abschnitt eiskalt und unterstrich seine Ambitionen im Wettbewerb. Im Viertelfinale reist Lotte erneut zu einem Westfalenligisten, entweder zum TuS Erndtebrück oder zum SC Peckeloh.