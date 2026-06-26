SF Lotte stellen nächstes Quintett vor – 15 Neue beim Trainingsauftakt Mit einer fast komplett neuen Mannschaft gehen die Sportfreunde in die neue Saison. von red · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Lotte sind am Freitag, den 26. Juni, in die Vorbereitung für die Regionalliga gestartet. Die Tecklenburger haben sich rundum erneuert: Mit Nadir Sönmez steht ein in Westfalen noch unbekannter Trainer an der Seitenlinie, viele Leistungsträger haben mit Erfolgscoach Lübbers den Club verlassen. Mittlerweile sind es 15 neue Spieler am Lotter Kreuz, denn noch vor Trainingsauftakt haben die Sportfreunde fünf Neuzugänge vorgestellt.

Julien Kurowski (U19 Bayer 04 Leverkusen) Dabei knüpfen die Lotter auch nahtlos am Vorhaben an, in Zukunft auf entwicklungsfähige Talente zu setzen. Aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen kommt Julien Kurowski nach Lotte. Der Deutsch-Pole feierte zum Vorbereitungsstart seinen 19. Geburtstag und ist auf der offensiven Außenposition zuhause. Sein einziges Saisontor schoss er in der Gruppenphase der UEFA Youth League gegen PSG (2:2). „Mit seiner Dynamik, technischer Qualität und Offensivdrang bringt er spannende Voraussetzungen für die kommenden Aufgaben mit“, verspricht sich sein neuer Club. Nedzhib Hadzha (KFC Uerdingen) Für das zentrale Mittelfeld haben die Sportfreunde zudem Nedzhib Hadzha vom KFC Uerdingen aus der Oberliga Niederrhein verpflichtet. Der 20 Jahre alte Bulgare wurde lange in der Schalker Knappenschmiede ausgebildet und kam in der abgelaufenen Saison 27-mal für die Krefelder, überwiegend von Beginn an, zum Einsatz.

Can Akbas (U19 VfL Osnabrück) Aus der U19 des VfL Osnabrück kehrt Can Akbas zurück. Der 18-jährige Angreifer kickte bereits in der E- und D-Jugend am Lotter Kreuz und entschloss sich dann für den Wechsel ins NLZ an der Bremer Brücke. 44 Partien in Deutschlands höchster U19-Liga stehen auf dem Konto des Deutsch-Türken. Dimitrie Deumi-Nappi (Austria Klagenfurt) & Johann Deumi-Nappi (U19 Alemannia Aachen) Zu guter Letzt haben die Sportfreunde Lotte für die Abwehr ein Brüderpaar unter Vertrag genommen. Dimitrie Deumi-Nappi und Johann Deumi-Nappi werden ab sofort in Blau-Weiß auflaufen. Dimitrie Deumi-Nappi gehört mit seinen 22 Jahren nach Karlo Grgic (24) zum zweitältesten Neuzugang der Lotter. Über elf Jahre lang wurde er im NLZ von Borussia Mönchengladbach ausgebildet und schloss sich 2024 der zweiten Mannschaft von SM Caen (Frankreich) an. Seit letzter Saison spielte Dimitrie Deumi-Nappi für Austria Klagenfurt in der 2. Liga Österreichs, kam dort aber nur fünfmal zum Einsatz.