SF Lotte: Routinierter Innenverteidiger kommt vom MSV Duisburg

Uzelac kommt mit zwei Drittliga-Aufstiegen im Gepäck

Der routinierte Abwehrspieler verfügt über ein hohes Maß an Viertliga-Erfahrung, kam bereits 125-mal in der Regionalliga West zum Einsatz sowie weitere 124-mal in der Nord- bzw. der Nordost-Staffel. Dazu gesellen sich u.a. sechs Drittliga-Einsätze und sogar ein Auftritt in der 2. Bundesliga. Über die Stationen VfB Oldenburg, Würzburger Kickers und SV Babelsberg wechselte Uzelac 2019 erstmals nach NRW zur Kölner Fortuna.