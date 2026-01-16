SF Lotte: Nächster Winterneuzugang kommt von Ligarivale Düsseldorf II

– Foto: Marco Bader

Regionalligist Sportfreunde Lotte wollte sich nach Platz 3 in der Vorsaison weiter oben festsetzen, muss in der laufenden Spielzeit aber den Blick nach unten richten. Nur sechs Punkte beträgt nach der Hinrunde der Vorsprung auf den möglichen Abstiegsplatz 15. Kein Wunder, dass Coach Fabian Lübbers an vielen Stellschrauben dreht und Personal austauscht. So wird es bis zu acht Winterabgänge geben. Nach Max Ritter (SC Paderborn 07 II) und Anes Dziho (ASC 09 Dortmund) wurde der dritte Neuzugang präsentiert. Es ist der 21-jährige Marius Zentler, der bei Ligarivale Fortuna Düsseldorf II in der Hinrunde nicht über die Jokerrolle hinauskam.

“Marius ist ein gut ausgebildeter Junge, der für sein Alter sowohl in der Oberliga als auch in der Regionalliga seine Qualitäten bereits unter Beweis gestellt hat. Er ist technisch sehr versiert und hat eine gute Zweikampfführung. Er gibt unserem Mittelfeld eine weitere Option, um flexibel auftreten zu können. Ich freue mich, dass wir mit Marius einen weiteren jungen Spieler dazu gewinnen konnten und wollen auch seine Entwicklung weiter voran treiben", so SFL-Coach Fabian Lübbers. In der Vorsaison absolvierte Zentler immerhin 23 Partien für die Fortuna und stand zehnmal in der Startelf. Die Einsatzzeit hatte sich nun jedoch deutlich verringert, in der Hinrunde gehörte er lediglich zweimal zur Anfangsformation. Zuvor war der gebürtige Lüdenscheider vier Jahre bei den Sportfreunde Siegen aktiv. Nach seiner dortigen U19-Zeit absolvierte er von 2022 bis 2024 50 Partien in der Oberliga Westfalen.