SF Lotte leiht 20-jähriges Offensiv-Talent vom SC Verl aus

– Foto: Sportfreunde Lotte

Der 20-jährige Isaak Nwachukwu gehört zu den Leistungsträgern bei der Reserve des Drittligisten SC Verl, der er sich im Sommer 2024 anschloss. Nach 28 Parten und 14 Scorerpunkten bekommt er nun die Chance, sich bei einem gehobenen Regionalliga-Team anstatt der eigenen U23 zu beweisen. Die Ostwestfalen leihen den früheren BVB-Juniorenspieler bis Saisonende an die Sportfreunde Lotte aus. Der SCV hat mit Nwachukwu einen Vertrag bis 2027 plus Option geschlossen.

Viel Tempo und Torgefahr für die SFL-Offensive Nwachukwu wurde von 2014 bis 2023 im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund ausgebildet, wo der Mittelstürmer stets in den höchsten Jugendklassen und auch in der UEFA Youth Leage gespielt hat. Im vergangenen Sommer schloss sich das Talent dem SC Verl II an, bestritt dort 28 Oberliga-Partien und konnte zehn Treffer sowie vier Assists beisteuern. Außerdem absolvierte Nwachukwu die Sommer-Vorbereitung mit der Verler Drittliga-Mannschaft.