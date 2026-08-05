SF Lotte holt offensiven Mittelfeldspieler - weiterer Keeper kommt

Hadj wechselt erneut nach Lotte. – Foto: privat

Der 26-jährige Fares Hadj wechselt zum zweiten Mal in seiner Karriere zu den Sportfreunden Lotte, nachdem er in der Rückrunde der Oberliga-Saison 2022/23 bereits für die Tecklenburger auflief. Bereits Anfang des Jahres war es sein Wunsch gewesen, in den Westen Deutschlands zurückzukehren.

Mit Tim Fisch (21) wird das Torwartteam komplettiert, heißt es von Vereinsseite. Laurenz Beckemeyer (26), der zum Auftakt gegen Gütersloh zwischen den Pfosten stand, dürfte aktuell die Nase vorne haben. Mit Co-Trainer Luis Hillemeier (24) und dem jungen Mika Westerhus (17) hat Coach Nadir Sönmez nun vier Torwart-Optionen.