SF Lotte holt offensiven Mittelfeldspieler - weiterer Keeper kommt

Der 26-jährige Fares Hadj wechselt zum zweiten Mal in seiner Karriere zu den Sportfreunden Lotte, nachdem er in der Rückrunde der Oberliga-Saison 2022/23 bereits für die Tecklenburger auflief. Bereits Anfang des Jahres war es sein Wunsch gewesen, in den Westen Deutschlands zurückzukehren.
Mit Tim Fisch (21) wird das Torwartteam komplettiert, heißt es von Vereinsseite. Laurenz Beckemeyer (26), der zum Auftakt gegen Gütersloh zwischen den Pfosten stand, dürfte aktuell die Nase vorne haben. Mit Co-Trainer Luis Hillemeier (24) und dem jungen Mika Westerhus (17) hat Coach Nadir Sönmez nun vier Torwart-Optionen.
Hadj kommt vom Schleswig-Holsteiner Oberligisten 1. FC Phönix Lübeck II, bei dem er in der Rückrunde in zehn Partien acht Scorerpunkte erzielt hat. Vorherige Oberliga-Stationen waren FC Anker Wismar, FC Dornbreite Lübeck, SV Curslack-Neuengamme, der VfB Lübeck sowie Lotte, so dass er auf 89 Einsätze in der fünfthöchsten Spielklasse kommt. In Lotte darf sich der gebürtige Lübecker nun erstmals in der Regionalliga präsentieren.
Fisch, gebürtig aus Passau, hat in seiner jungen Senioren-Laufbahn bislang 16 Liga-Pflichtspiele lt. FuPa-Statistik absolviert. Sechsmal kam er in der vergangenen Rückrunde für den Nordost-Oberligisten Berliner AK zum Einsatz. Nach NRW hatte es ihn schon einmal in seinem letzten U19-Jahr verschlagen, als er in die Jugendschmiede des SC Preußen Münster wechselte und in der Spielzeit 2023/24 zum Aufstieg in die U19-Bundesliga beitrug.