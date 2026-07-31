SF Lotte: Ältester Akteur im "neuen" Kader kommt von RW Ahlen

Der frühere Drittligist tritt künftig finanziell kürzer und musste daher seinen Kader "auf links ziehen". Neu-Coach Nadir Sönmez hat die schwere Aufgabe, satte 21 Neuzugänge zu einer Einheit zu formen, die den Klassenerhalt in der vierthöchsten Spielklasse schaffen soll. Der Altersdurchschnitt der Tecklenburger beträgt gerade mal 21,6 Jahre, womit sie sich ligaweit inmitten der sechs U-Mannschaften der Profi-Vereine einreihen.
Der neueste Neuzugang der Sportfreunde Lotte ist zugleich auch der älteste und dürfte gewisse Führungsqualitäten an den Tag legen müssen. Der 26-jährige Emro Curic kommt von Oberliga-Absteiger RW Ahlen, bei dem er in der vergangenen Spielzeit 35 der 36 Partien absolviert hat. Der gelernte Rechtsverteidiger war in seiner Laufbahn schon in der 1. luxemburgischen Liga sowie der Regionalliga Nord unterwegs. Curic ist seit heute spielberechtigt und darf bereits zum morgigen Heimspiel-Auftakt gegen den FC Gütersloh mitwirken.
Das ist der neue Kader der Sportfreunde Lotte (25 Spieler):
Torwart: Laurenz Beckemeyer (26), Luis Hillemeier (24), Mika Westerhus (17)
Abwehr: Yunus Akdag (19), Emro Curic (26), Dimitrie Deumi-Nappi (22), Johann Deumi-Nappi (19), Justin Faltyn (21), Karlo Grgic (24), Mehmet Kaya (21), Denis Milic (22)
Mittelfeld: Nedzhib Hadzha (20), Keanu Kerbsties (20), Julien Kurowski (19), Eduard Mahmuti (25), Hassan Mohamad (20), Ayodele Ojo (21), Fatih Öztürk (21), Rohin Shivani (20), Malte Zumdieck (21)
Angriff: Samuel Owusu Addai (24), Can Akbas (18), Yehor Koniuchenko (18), Eric Preljevic (22), Emir-Ahmet Yakisir (19)
Trainer: Nadir Sönmez (36)
Zugänge: Emir-Ahmet Yakisir (19, 1. FC Köln II), Fatih Öztürk (21, TSG Sprockhövel), Mehmet Kaya (21, ASK Ahlen), Karlo Grgic (24, Bremer SV), Keanu Kerbsties (20, VfL Bochum II), Yehor Koniuchenko (18, SpVgg Erkenschwick), Justin Faltyn (21, Bremer SV), Hassan Mohamad (20, DSC Arminia Bielefeld II), Mika Westerhus (17, Sportfreunde Lotte), Rohin Shivani (20, VfL Osnabrück), Julien Kurowski (19, Bayer 04 Leverkusen), Nedzhib Hadzha (20, KFC Uerdingen), Can Akbas (18, VfL Osnabrück), Johann Deumi-Nappi (19, Alemannia Aachen), Dimitrie Deumi-Nappi (22, SK Austria Klagenfurt), Malte Zumdieck (21, SV Meppen), Eduard Mahmuti (25, FK Bylis), Ayodele Ojo (21, Fc Berdenia Berbourg), Yunus Akdag (19, SV Hemelingen), Eric Preljevic (22, FSV Optik Rathenow), Emro Curic (26, Rot Weiss Ahlen)
Abgänge: Anes Dziho (22, ASC 09 Dortmund), Leon Demaj (28, VfB Oldenburg), Max Kremer (37, SV Rödinghausen), Fabian Rüth (25, SV Rödinghausen), Kamer Krasniqi (30, SSV Jeddeloh), Louis Hiepen (26, SV Rödinghausen), Luca Böggemann (22, VfL Osnabrück), Shkrep Stublla (21, SC Paderborn 07 II), Jonas Kehl (25, FC Erzgebirge Aue), Tobias Tschernik (45, SC Verl), Isaak Nwachukwu (21, SG Wattenscheid 09), Ben Klefisch (23, SV Rödinghausen), Diamant Berisha (26, Bonner SC), Marius Zentler (21, SC Wiedenbrück), Ruwen Albrecht (FC Verden 04), Luca Kerkemeyer (24, FC Rot-Weiß Erfurt), Max Ritter (22, SC Wiedenbrück), Jonathan Riemer (25, VfB Bottrop), Luca Horn (27, FSV Schöningen), Kaan Kurt (24, Ziel unbekannt ), Leonel Brodersen (29, Rot Weiss Ahlen), Andreas Wiegel (35, Karriereende, Sportlicher Leiter BV Bad Lippspringe)