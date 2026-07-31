SF Lotte: Ältester Akteur im "neuen" Kader kommt von RW Ahlen

– Foto: Sportfreunde Lotte

Der frühere Drittligist tritt künftig finanziell kürzer und musste daher seinen Kader "auf links ziehen". Neu-Coach Nadir Sönmez hat die schwere Aufgabe, satte 21 Neuzugänge zu einer Einheit zu formen, die den Klassenerhalt in der vierthöchsten Spielklasse schaffen soll. Der Altersdurchschnitt der Tecklenburger beträgt gerade mal 21,6 Jahre, womit sie sich ligaweit inmitten der sechs U-Mannschaften der Profi-Vereine einreihen.

Der neueste Neuzugang der Sportfreunde Lotte ist zugleich auch der älteste und dürfte gewisse Führungsqualitäten an den Tag legen müssen. Der 26-jährige Emro Curic kommt von Oberliga-Absteiger RW Ahlen, bei dem er in der vergangenen Spielzeit 35 der 36 Partien absolviert hat. Der gelernte Rechtsverteidiger war in seiner Laufbahn schon in der 1. luxemburgischen Liga sowie der Regionalliga Nord unterwegs. Curic ist seit heute spielberechtigt und darf bereits zum morgigen Heimspiel-Auftakt gegen den FC Gütersloh mitwirken.