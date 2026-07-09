 2026-07-09T07:06:32.265Z

Transfers

SF Lechtingen verstärken sich mit Simon "Ulle" Richter

Verstärkung für das Mittelfeld

von Michael Eggert · Heute, 13:23 Uhr · 0 Leser
Neuzugang beim SF Lechtingen - Simon Ulrich Richter -
Neuzugang beim SF Lechtingen - Simon Ulrich Richter - – Foto: SF Lechtingen

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SF Lechtingen

Erfahrener Mittelfeldspieler wechselt vom westfälischen Kreisligisten VfL Ladbergen zum Bezirksligisten

Die Sportfreunde Lechtingen haben ihren nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Simon „Ulle“ Ullrich Richter wechselt vom westfälischen Kreisligisten VfL Ladbergen zum Bezirksligisten.
Der erfahrene Mittelfeldspieler gilt als flexibel einsetzbar und soll den Kader der Lechtinger mit seiner Routine und Vielseitigkeit verstärken. Richter ist Rechtsfuß und kam zuletzt für den VfL Ladbergen zum Einsatz.