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SF Lechtingen verstärken sich mit Simon "Ulle" Richter
Verstärkung für das Mittelfeld
von Michael Eggert · Heute, 13:23 Uhr · 0 Leser
Neuzugang beim SF Lechtingen - Simon Ulrich Richter - – Foto: SF Lechtingen
Erfahrener Mittelfeldspieler wechselt vom westfälischen Kreisligisten VfL Ladbergen zum Bezirksligisten
Die Sportfreunde Lechtingen haben ihren nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Simon „Ulle“ Ullrich Richter wechselt vom westfälischen Kreisligisten VfL Ladbergen zum Bezirksligisten.
Der erfahrene Mittelfeldspieler gilt als flexibel einsetzbar und soll den Kader der Lechtinger mit seiner Routine und Vielseitigkeit verstärken. Richter ist Rechtsfuß und kam zuletzt für den VfL Ladbergen zum Einsatz.