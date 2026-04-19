SF Lechtingen verspielt Sieg in Unterzahl

Der SF Lechtingen hat in der Bezirksliga einen Heimsieg verpasst und sich vom Tabellenletzten SV Alfhausen mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber zunächst vielversprechend: Bereits in der vierten Minute parierte Torwart Niklas Ihlenburg einen Strafstoß und bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand.
In der Folge entwickelte sich jedoch ein Spiel mit Vorteilen für die Gäste, die vor allem über Konter immer wieder gefährlich wurden. Kurz nach Wiederanpfiff kam es zur spielentscheidenden Szene: Matti-Luca Löker sah die Rote Karte, Lechtingen musste mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl agieren.
Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang dem Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit die Führung. Luca Maunert verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:0. Alfhausen erhöhte daraufhin den Druck und wurde zehn Minuten vor dem Schlusspfiff belohnt: Nils Droppelmann erzielte den verdienten Ausgleich.
SVA-Trainer Tim Schütte zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Ich bin mit unserem Auftritt sehr einverstanden, die Jungs haben wieder Charakter bewiesen. Mehr als ein Punkt wäre heute aufgrund der Überzahl und mehrerer Chancen verdient gewesen. In Summe müssen wir aber mit dem Punkt leben.“
Auch auf Seiten der Gastgeber wurde das Remis als leistungsgerecht eingeordnet. „In der Anfangsphase hatten wir Probleme mit den Kontern der Alfhausener. Nach und nach haben wir das Spiel besser in den Griff bekommen und schwächen uns durch die rote Karte dann selbst. Am Ende geht das Remis in Ordnung, leider haben wir es mit drei Verletzten und der roten Karte teuer bezahlt“, sagte Trainer Mirko Schleibaum.