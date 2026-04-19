SF Lechtingen verspielt Sieg in Unterzahl 1:1 gegen Schlusslicht Alfhausen nach früher Elfmeterparade und später Roter Karte von Michael Eggert · Gestern, 23:08 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SF Lechtingen hat in der Bezirksliga einen Heimsieg verpasst und sich vom Tabellenletzten SV Alfhausen mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber zunächst vielversprechend: Bereits in der vierten Minute parierte Torwart Niklas Ihlenburg einen Strafstoß und bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand.

In der Folge entwickelte sich jedoch ein Spiel mit Vorteilen für die Gäste, die vor allem über Konter immer wieder gefährlich wurden. Kurz nach Wiederanpfiff kam es zur spielentscheidenden Szene: Matti-Luca Löker sah die Rote Karte, Lechtingen musste mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl agieren. Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang dem Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit die Führung. Luca Maunert verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:0. Alfhausen erhöhte daraufhin den Druck und wurde zehn Minuten vor dem Schlusspfiff belohnt: Nils Droppelmann erzielte den verdienten Ausgleich.