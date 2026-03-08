SF Lechtingen verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Konsequente Chancenverwertung und stabile Defensive sichern verdienten Erfolg
Eine konsequente Chancenverwertung und stabile Defensive sichern verdienten Erfolg. Der SF Lechtingen hat im Heimspiel gegen den SV Bad Laer einen verdienten Sieg eingefahren und sich damit weiter von den Abstiegsrängen abgesetzt. Mit einem konzentrierten Auftritt und einer effizienten Chancenverwertung setzte sich der Gastgeber durch und baute den Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze auf zehn Punkte aus.
Von Beginn an übernahm Lechtingen über weite Strecken die Kontrolle über das Spiel. Mitte der ersten Halbzeit belohnte sich die Mannschaft für ihre aktive Spielweise mit der Führung: Einen von Luca Maunert getretenen Eckball verlängerte Niklas Bartke per Kopf ins Tor und sorgte damit für großen Jubel beim Gastgeber.
Kurz nach dem Seitenwechsel legte Lechtingen nach. Nach einem sehenswerten Zusammenspiel mit Maunert traf Joschua Bartke zum 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg.
Die Stimmen zum Spiel:
Trainer Mirko Schleibaum zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat sehr konzentriert verteidigt und aus dem Spiel keine hochkarätige Chance zugelassen, was gegen Bad Laer keine Selbstverständlichkeit ist. Der Sieg ist verdient.“
Auch auf Seiten der Gäste wurde der Erfolg des Gastgebers anerkannt. Bad Laers Trainer Michael Mentrup erklärte: „Das war alles in allem eine verdiente Niederlage. Zum Start der Partie waren wir leider gar nicht im Spiel. Phasenweise war es ein wenig besser, aber unter dem Strich war das viel zu wenig. Lechtingen hat es solide gemacht, sich auf die Basics konzentriert und damit verdient die drei Punkte zuhause behalten.“ Zugleich forderte er von seiner Mannschaft eine Steigerung: Nun gelte es, sich wieder stärker auf die eigene Leistung zu konzentrieren und „ein Stück weit aus dem Winterschlaf zu kommen“.