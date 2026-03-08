SF Lechtingen verschafft sich Luft im Abstiegskampf Sieg bringt Gastgeber komfortables 10-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze von Michael Eggert · Heute, 20:23 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto - – Foto: Björn Kaisen

Konsequente Chancenverwertung und stabile Defensive sichern verdienten Erfolg Eine konsequente Chancenverwertung und stabile Defensive sichern verdienten Erfolg. Der SF Lechtingen hat im Heimspiel gegen den SV Bad Laer einen verdienten Sieg eingefahren und sich damit weiter von den Abstiegsrängen abgesetzt. Mit einem konzentrierten Auftritt und einer effizienten Chancenverwertung setzte sich der Gastgeber durch und baute den Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze auf zehn Punkte aus.

Von Beginn an übernahm Lechtingen über weite Strecken die Kontrolle über das Spiel. Mitte der ersten Halbzeit belohnte sich die Mannschaft für ihre aktive Spielweise mit der Führung: Einen von Luca Maunert getretenen Eckball verlängerte Niklas Bartke per Kopf ins Tor und sorgte damit für großen Jubel beim Gastgeber. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Lechtingen nach. Nach einem sehenswerten Zusammenspiel mit Maunert traf Joschua Bartke zum 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg.

Joscha Bartke u. Niklas Bartke trafen für SF Lechtingen – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: Trainer Mirko Schleibaum zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat sehr konzentriert verteidigt und aus dem Spiel keine hochkarätige Chance zugelassen, was gegen Bad Laer keine Selbstverständlichkeit ist. Der Sieg ist verdient.“