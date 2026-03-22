SF Lechtingen siegt in Unterzahl gegen SC Melle 03 II Platzverweis in der Schlussphase von Michael Eggert · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SF Lechtingen hat in der Bezirksliga einen hart erarbeiteten 1:0-Heimsieg gegen den SC Melle 03 II gefeiert und damit den Blick in Richtung obere Tabellenregion gerichtet. Auf schwierigem Geläuf entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Gastgeber trotz Unterzahl die Oberhand behielten.

Das entscheidende Tor fiel bereits in der Anfangsphase: Julian Lüdecke traf nach feiner Vorarbeit von Simon-Bendix Görlich in der ersten Viertelstunde und erzielte damit seinen ersten Saisontreffer. In der Folge tat sich Lechtingen zunächst schwer, das Spiel zu kontrollieren, während Melle zunehmend besser in die Partie fand und sich mehrere gute Ausgleichsmöglichkeiten erspielte.

Julian Lüdecke erzielt das Tor des Tages für SF Lechtingen. – Foto: Fupa

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Lechtingen zunächst stabiler und verpasste es, die Führung auszubauen. In der 75. Minute schwächten sich die Gastgeber jedoch selbst: Luca Maunert sah nach einer erneuten Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte, nachdem er bereits zuvor verwarnt worden war.

In Unterzahl verteidigte Lechtingen die knappe Führung mit großem Einsatz und ließ bis zum Schlusspfiff keinen Treffer mehr zu. Melle drängte zwar auf den Ausgleich, scheiterte jedoch an der disziplinierten Defensive der Gastgeber. Lechtingens Trainer Mirko Schleibaum hob insbesondere die Moral seiner Mannschaft hervor: Nach einer schwierigen ersten Halbzeit und dem umstrittenen Platzverweis habe sein Team „fantastische Leidenschaft“ gezeigt.