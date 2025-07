SF Lechtingen siegt im Test bei TUS Haste

Nach dem Aufstieg in die Kreisliga startet der TUS Haste unter ihrem vierköpfigen Trainerteam David Wilke, Mischa Kohlhaas, Alexander Spoida und Thorsten Pospiech am kommenden Sonntag im Kreispokal beim SV Gehrde aus der 1. Kreislklasse und eine Woche später in der Meisterschaft mit einem Auswärtsspiel bei Blau Weiß Merzen in die neue Spielzeit. In den bisherigen Testspielen erreichte die Mannschaft zwei Siege gegen unterklassige Mannschaften und unterlag zweimal gegen Teams aus der Kreisliga.