SF Lechtingen siegt beim Aufsteiger

Mit einem Doppelschlag durch Tore von Jamie Welte und Luca Maunert ging der SF Lechtingen Mitte der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Tim Metzger gelang kurz darauf der verdiente Anschlußtreffer für den Gastgeber. In der Schlußminute machte Luca Maunert mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie. Nach fünf sieglosen Spielen feierte der SF Lechtingen nach einer guten Leistung wieder einen Dreier.

„Es war ein klassisches Unentschieden-Spiel. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Von Lechtinger Seite kam eigentlich sehr wenig. Die Tore sind durch Standards gefallen in der ersten Halbzeit. Das 2:1 haben wir dann durch ein Kontertor gemacht. Wir hatten uns für die zweite Halbzeit viel vorgenommen und hatten auch einiges umgesetzt. Haben dann nach hinten aufgemacht und das 1:3 kassiert. Wir hatten einen veränderten Kader. Hatten viele Spieler der II. Mannschaft mit ufgrund von personelle Engpässen. Auch ein A-Jugendspieler dabei. Wir haben viele Verletzte. Wir haben alle eingesetzt und die haben es auch sehr gut gemacht. Lange Rede kurzer Sinn, wir haben uns leider nicht belohnt. Wir haben leider unglücklich 3:1 verloren sagte uns Trainer Matthias Flebbe (SV Alfhausen).