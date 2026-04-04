SF Lechtingen setzt Heimserie fort 3:2-Erfolg gegen Riemsloh bringt elfte Punkte aus fünf Spielen von Michael Eggert · 04.04.2026, 23:32 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SF Lechtingen hat in der Bezirksliga auch sein fünftes Heimspiel in Folge erfolgreich gestaltet. Gegen den TSV Riemsloh setzte sich die Mannschaft des Trainerduos Mirko Schleibaum und Holger Karp mit 3:2 durch und sammelte damit elf Punkte aus den vergangenen fünf Partien. In der Tabelle kletterte Lechtingen auf Rang acht. Riemsloh bleibt mit 22 Zählern knapp über der Abstiegszone, hat allerdings im Vergleich zur Konkurrenz noch mehrere Nachholspiele.

Die Gastgeber begannen druckvoll und gingen früh in Führung: Nach dem ersten Eckball traf Simon Meyer per Kopf zum 1:0. Nur zehn Minuten später erhöhte Nils Bartke auf 2:0. Lechtingen dominierte die erste Halbzeit klar, die Führung zur Pause war folgerichtig.

Simon Meyer und Niklas Bartke brachten SF Lechtingen in Führung. – Foto: Fupa

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der TSV Riemsloh deutlich verbessert. Jörg Brune verkürzte mit seinem zweiten Saisontor auf 1:2 und leitete eine stärkere Phase der Gäste ein. Riemsloh erhöhte den Druck und stellte die Defensive der Gastgeber vor größere Aufgaben.

Dennoch gelang Lechtingen rund zehn Minuten vor Schluss die Vorentscheidung: Matti-Luca Löker verwandelte einen Freistoß direkt zum 3:1. Kurz vor dem Abpfiff brachte Stephan Bismar die Gäste mit dem erneuten Anschlusstreffer noch einmal heran, doch Lechtingen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. „Wir haben bis zum Anschlusstreffer ein super Spiel gemacht. Mit dem 1:2 aus dem Nichts war es ein anderes Spiel und wir mussten alles investieren. So ist Fußball, wir freuen uns über fünf Heimspiele in Folge ohne Niederlage“, sagte Lechtingens Trainer Mirko Schleibaum.