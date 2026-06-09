SF Lechtingen setzen weiter auf den eigenen Nachwuchs

Der Bezirksligist SF Lechtingen treibt die Integration eigener Nachwuchsspieler weiter voran. Mit Franz Broermann stößt ein weiterer Spieler aus der vereinseigenen A-Jugend zum Kader der ersten Mannschaft.

Der Außenverteidiger feierte in der vergangenen Saison mit der A-Jugend die Meisterschaft in der Landesliga und wird nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen. Bei den SF Lechtingen wird Broermann als robuster und dynamischer Defensivspieler eingeschätzt, der auf der Außenbahn vielseitig einsetzbar ist.

Mit dem Aufrücken Broermanns setzt der Verein seine Nachwuchsarbeit konsequent fort. Insgesamt gehören damit fünf Spieler aus der eigenen Jugend zum Aufgebot der SF Lechtingen für die kommende Bezirksliga-Saison. Der Verein wertet dies als Bestätigung seiner Ausbildungsarbeit und als wichtigen Baustein für die langfristige Entwicklung der Mannschaft.