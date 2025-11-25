SF Lechtingen plant weiter mit Trainerduo

Die Sportfreunde Lechtingen haben noch vor Beginn der Winterpause zentrale Personalfragen für die Zeit nach dieser Spielzeit geregelt. Wie der Verein auf seiner Facebook-Seite mitteilte, bleibt das Trainerduo Holger Karp und Mirko Schleibaum auch in der nächsten Saison 2026/27 verantwortlicher Ansprechpartner der Bezirksliga-Mannschaft.

Parallel dazu führt der Klub intensive Gespräche mit Spielern des aktuellen Aufgebots sowie mit möglichen Neuzugängen. Der Abteilungsvorstand um Bastian Kaes wertet die frühzeitige Entscheidung als wichtigen Schritt, um den eingeschlagenen sportlichen Weg fortzuführen. Dass beide Trainer ihre Zusage so klar und früh erneuert haben, wird im Verein als Zeichen großer Identifikation mit den Sportfreunden und der Mannschaft gesehen.

Darüber hinaus plant der Klub langfristig, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs systematisch an den Herrenbereich heranzuführen und perspektivisch dauerhaft in die erste Mannschaft einzubauen. Trainerteam und Staff gelten intern als zentrale Stütze für sportliche Entwicklung und zuverlässige Kommunikation, die zusammen eine wesentliche Grundlage für die kommenden Jahre bilden.