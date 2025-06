SF Lechtingen: Neuzugänge für die Saison 25/26! Verlinkte Inhalte Lechtingen

Während die Saison 2024/25 gerade abgelaufen ist, treiben die Sportfreunde Lechtingen ihre Planungen für die kommende Saison voran. Nachdem bereits die A-Jugendlichen Maksym Lashkevych, Vancho Prnkovski, Felix Biestmann und Luca Potthoff ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben hatten und somit endlich wieder eigene A-Jugendliche die 1. Herrenmannschaft verstärken, dürfen sich Fans und Mannschaft auch auf drei externe Neuzugänge freuen, die das Team von Trainer Holger Karp und Mirko Schleibaum nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ aufwerten und frischen Wind in den Kader bringen sollen. Vom SC Achmer wechselt der 24-jährige Matti-Luca Löker an die Osnabrücker Straße. Der vielseitig einsetzbare, u.a. beim VfL Osnabrück ausgebildete ballsichere Linksfuß bringt aus seiner Zeit bei BW Hollage Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit und soll helfen, nicht nur den Defensivverbund zu stärken, sondern auch seine Fähigkeiten im Spielaufbau einbringen. Die Hollager Vergangenheit verbindet Matti mit dem zweiten Neuzugang Joscha Bartke. Der pfeilschnelle Offensivspieler kommt vom Benkenbusch zu den Sportfreunden und wird mit seiner Wucht und seinem Ehrgeiz eine wichtige Rolle spielen wollen. Trotz seiner erst 22 Jahre hat Joscha bereits enorme Erfahrung im Herrenbereich sammeln können. Tim Biermann, Bruder von Robin Biermann – der nach langer Leidenszeit zuletzt endlich wieder in den Spielbetrieb einsteigen konnte – ist ein Lechtinger Junge, den es nach seiner Zeit beim MTV Gifhorn wieder nach Osnabrück verschlägt. Tim fühlt sich auf dem rechten offensiven Flügel zuhause und verfügt wie Joscha über reichlich Geschwindigkeit. Der 18-jährige kommt mit der der Euphorie der Meisterschaft in der Bezirksliga mit den Gifhornern in seinem ersten Herrenjahr an die Osnabrücker Straße. Die Sportfreunde Lechtingen heißen Luca, Maksym, Vancho, Felix, Tim, Joscha und Matti herzlich willkommen!