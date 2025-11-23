SF Lechtingen kann doch noch siegen

Ein Spiel der Bezirksliga mit wenigen Highlights gewann der SF Schledehausen mit 1:0 gegen Viktoria Gesmold. Nach elf sieglosen Spielen mit nur drei Punkten konnte der Gastgeber wieder einen Dreier einfahren.

Es war ein jederzeit spannendes aber ereignisarmes Spiel. Nach einer halben Stunde Spielzeit brachte Jonas Albers mit einen unhaltbaren Distanzschuss in Führung. Die Gäste drücken in der zweiten Halbzeit zwar auf den Ausgleich, aber der Gastgeber blieb mit Kontern gefährlich und brachte die knapp Führung über die Zeit.

"Wir waren von Beginn an sehr fokussiert und haben uns den Sieg mit viel Leidenschaft und taktischer Disziplin hart erarbeitet. Jetzt gilt es, genau diese Tugenden mit nach Ankum zu nehmen, um dort wieder etwas Zählbares zu holen," sagte uns Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen).

„Insgesamt ein sehr unansehnliches Spiel von beiden Teams mit wenigen Torchancen. Die Nettospielzeit lag wahrscheinlich unter 50 Minuten. Wir müssen bei Spielen mit so wenigen Torchancen besser werden und auch mal den einen oder anderen dreckigen Sieg mitnehmen. Das ist uns heute leider nicht gelungen. Glückwunsch an Lechtingen zum Sieg," meinte Trainer Andrè Rose (Viktoria Gesmold).