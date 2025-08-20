– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

SF Lechtingen glänzt gegen Viktoria Gmhütte Ungefährdeter 3:1-Erfolg

Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Sonntag beim SV Alfhausen konnte Bezirkslist SV Vikoria Gmhütte beim SF Lechtingen nicht den erhofften Dreier nachlegen.

Nach einer halben Stunde Spielzeit brachte Jamie Werlte mit einem verwandelten Foulelfmeter den Gastgeber mit 1:0 in Führung. Das war gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach einer Stunde Spielzeit baute der SF Lechtingen mit einem Doppelschlag die Führung auf 3:0 aus. Zunächst traf der erst kurz zuvor eingewechselte Luca Maunert zum 2:0 bevor Luca Maunert kurz darauf Till Niemann einsetzte, der das 3:0 für den Gastgeber erzielte. In der 85. Minute gelang Louis Celik für die Gäste noch eine Ergebniskosmetik. Luca Maunert traf zum 2:0 für den SF Lechtingen – Foto: fupa

„Heute konnten wir nicht an das super Spiel vom Wochenende anknüpfen und haben verdient verloren. Wir haben heute Vieles vermissen lassen und müssen schnell wieder den Schalter umlegen. Unsere Gegentore vielen alle drei viel zu einfach. Das erste Gegentor haben wir nicht verteidigen können und unnötig den Elfmeter kassiert. Beim 2:0 haben wir das Laufduell verloren und kurze Zeit später nach einer Ecke keine Zuordnung gehabt. So stand es 3:0. Wir kamen noch zum Ehrentreffer, der aber leider zu spät kam. Wir gratulieren Lechtingen zum verdienten Sieg,“ lautet das Statement von Trainer Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte).