Ligabericht
– Foto: Detlev Drobeck
SF Lechtingen feiert Auswärtssieg
Individuelle Fehler kosten TSV Riemsloh einen Punkt
Es war ein jederzeit spannendes und stark umkämpftes Bezirksligaspiel.
Der erst 18-jährige Vanco Prnkovski erzielte mit seinem zweiten Tor im vierten Spiel kurz vor der Pause die Führung für die Gäste. Zwar gelang Fabian Flick kurz nach Wiederanpfiff der 1:1-Ausgleichstreffer, aber Malte Niemann brachte die Gäste nur zehn Minuten später wieder in Führung. Als der TSV Riemsloh auf komplette Offensive umschaltete konnte Tim Biermann nach einem schnellen Konter die Gästeführung auf 3:1 ausbauen. In der Schlußphase gelang Birger Rost noch der verdiente Anschlußtreffer für den Gastgeber; am Ende jubelten die Gäste über einen wichtigen Auswärtssieg mit dem sie auf den dritten Tabellenplatz kletterten. In zwei Tagen ist der TSV Riemsloh im Derby gegen den SC Melle 03 II erneut gefordert. Der SC Lechtingen erwartet am kommenden
Sonntag den Hagener SV.
"Es ist nicht einfach hier zu gewinnen. Wir haben die Bedingungen gut angenommen und sind immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht. Dass es nach dem 2:3 noch einmal hektisch wird, ist normal,“ freute sich Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen) über den Auswärtserfolg.
Vancho Prnkovski traf zum 1:0 für SF Lechtingen – Foto: Fupa
"Eine aus meiner Sicht unverdiente Niederlage. Beide Mannschaften waren in der ersten Hälfte ohne viel Druck nach vorne. Eine von zwei guten Aktionen der Gäste führte kurz vor der Pause zur Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr vom Spiel und gleichen verdient aus. Durch zwei individuelle Fehler in der Abwehr geraten wir unnötig ins Hintertreffen. Wir gaben nicht auf und verkürzten auf 2-3 und mit ein wenig Spielglück wäre ein Punkt absolut verdient gewesen,“ meinte Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh) nach dem Spiel.