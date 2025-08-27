SF Lechtingen feiert Auswärtssieg

"Es ist nicht einfach hier zu gewinnen. Wir haben die Bedingungen gut angenommen und sind immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht. Dass es nach dem 2:3 noch einmal hektisch wird, ist normal,“ freute sich Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen) über den Auswärtserfolg.

Vancho Prnkovski traf zum 1:0 für SF Lechtingen – Foto: Fupa

"Eine aus meiner Sicht unverdiente Niederlage. Beide Mannschaften waren in der ersten Hälfte ohne viel Druck nach vorne. Eine von zwei guten Aktionen der Gäste führte kurz vor der Pause zur Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr vom Spiel und gleichen verdient aus. Durch zwei individuelle Fehler in der Abwehr geraten wir unnötig ins Hintertreffen. Wir gaben nicht auf und verkürzten auf 2-3 und mit ein wenig Spielglück wäre ein Punkt absolut verdient gewesen,“ meinte Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh) nach dem Spiel.