SF Lechtingen feiert Auftaktsieg

Nach durchwachsen Ergebnissen in der Vorbereitung und dem Pokalaus am vergangenen Wochenende startete der SF Lechtingen mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den SC Glandorf in die neue Spielzeit.

Nach verteilter ersten Halbzeit brachte der Neuzugang Joscha Bartke vom Nachbarn BW Hollage den Gastgeber nach fast einer Stunde Spielzeit nicht unverdient mit 1:0 in Führung. In der umkämpften Schlußphase machte der erst 18-jährige Vancho Prnkovski kurz nach seiner Einwechslung mit seinem viel umjubelten ersten Saisontor den Deckel auf die Partie.

"Erwartet umkämpftes Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir eine gute Chance mit einem Lattentreffer und Lechtingen hatte eine 100% Chance kurz vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit gehen wir in der 55 Minute durch einen Ballverlust im eigenen Spielaufbau in Rückstand. Nach Umstellungen, um noch den Ausgleich zu erzielen, bekommen wir mit dem Abpfiff das 2:0. Aufgrund vom Chancenplus und mehr Spielanteilen, geht der Sieg für Lechtingen in Ordnung," lautet die objektive Einschätzung von Trainer Lars Brinkschröder vom SC Glandorf.