SF Lechtingen beendet Saison mit Heimsieg

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den SSC Dodesheide hat der SF Lechtingen die Saison in der Bezirksliga erfolgreich abgeschlossen. Durch den Erfolg sicherte sich die Mannschaft den siebten Tabellenplatz in der Endabrechnung.

In einer insgesamt umkämpften Partie blieben Torchancen auf beiden Seiten rar. Die entscheidende Szene ereignete sich Mitte der ersten Halbzeit: Nach Vorarbeit von Jamie Welte traf Matti-Luca Löker zum späteren Endstand. Weitere nennenswerte Höhepunkte waren Mangelware.

Lechtingens Trainer Mirko Schleibaum zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden mit dem Saisonabschluss: „Wir freuen uns, dass wir die Saison mit einem Heimsieg beenden und die scheidenden Spieler gebührend verabschieden konnten.“ Einen besonderen Dank richtete er an Teammanager Dominik „Dromme“ Wellen, der den Verein nach langjähriger Tätigkeit verlässt. Zudem äußerte Schleibaum die Hoffnung, dass sich Dodesheides Spieler Luciano Faraci keine schwerere Verletzung zugezogen habe.

Auf Seiten des SSC Dodesheide sah Trainer Yannick Flottmann trotz der Niederlage Parallelen zu vielen Saisonspielen seiner Mannschaft. „Wir lassen wenige Chancen zu, haben viele Lösungen mit dem Ball und erspielen uns genug Torchancen. Leider verlieren wir es erneut“, sagte Flottmann. Auch nach einer verletzungsbedingten Unterzahl in der Schlussphase habe sein Team die Kontrolle über das Spiel nicht verloren. Im letzten Drittel habe jedoch die nötige Durchschlagskraft gefehlt.

Für den SSC Dodesheide beginnt nun die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Sechs Spieler werden den Verein verlassen, neun Neuzugänge sollen in den nächsten Wochen zum Kader stoßen. Flottmann sprach von einem „Comeback“, an dem die Mannschaft in der neuen Saison arbeiten wolle. Abschließend gratulierte er dem Meister aus Hollage zum Titelgewinn.