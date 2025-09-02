SF Lechtingen baut seine Serie aus

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit 13 Punkten aus fünf Spielen starte der SF Lechtingen glänzend in die neue Saison.
Nach einer insgesamt starken Leistung gewann die Mannschaft des Trainerteams Mirko Schleibaum / Holger Karp deutlich gegen den Hagener SV.
Der Gastgeber ging durch einen Treffer von Jamie Welte früh in Führung. Nach einen verteilten Spielverlauf war das gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff baute Lechtingen durch einen Doppelpack Joscha Bartke und Malte Niemann die Führung auf 3:0 aus. Damit war das Spiel frühzeitig entschieden. Ein Hagener Eigentor zum 4:0 setzte den Schlußpunkt in der einseitigen Partie. Der SF Lechtingen setzte sich mit dem deutlichen Heimsieg in der Spitzentrio fest. Der Hagener SV ist nach der zweiten Niederlage in Folge knapp unter den Strich gerutscht.
"Die erste Halbzeit war sehr fahrig. Nach dem 2:0 zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir deutlich mehr Kontrolle. Heute freuen wir uns, ab morgen geht unser Fokus auf das Spiel am Mittwoch gegen Ankum,“ lautete das Statement von Trainer Mirko Schleibaum nach dem Abpfiff.
"Zunächst Glückwunsch an Lechtingen für einen verdienten Sieg. Die Ausrichtung beider Mannschaften war grundsätzlich defensiv geprägt. Das 1-0 zur Halbzeit geht von den Chancen her sicherlich in Ordnung, auch wenn die Entstehung durch einen Pressschlag für uns sehr unglücklich war. Das 2-0 kurz nach der Halbzeit, ebenfalls maximal unglücklich, hat uns gewissermaßen den Stecker gezogen, da Hagen nach vorne zu harmlos war und lediglich durch Fernschüsse zu Chancen kam. Nach der 2-0 Führung hat Lechtingen das Spiel souverän runtergespielt und Hagen hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen,“ sagte uns der im Urlaub befindliche Trainer Mathias Lührmann (Hagener SV) nach Rücksprache mit seinem Co-Trainer Sven Heine.