SF Lechtingen baut seine Serie aus

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit 13 Punkten aus fünf Spielen starte der SF Lechtingen glänzend in die neue Saison. Nach einer insgesamt starken Leistung gewann die Mannschaft des Trainerteams Mirko Schleibaum / Holger Karp deutlich gegen den Hagener SV.

Der Gastgeber ging durch einen Treffer von Jamie Welte früh in Führung. Nach einen verteilten Spielverlauf war das gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff baute Lechtingen durch einen Doppelpack Joscha Bartke und Malte Niemann die Führung auf 3:0 aus. Damit war das Spiel frühzeitig entschieden. Ein Hagener Eigentor zum 4:0 setzte den Schlußpunkt in der einseitigen Partie. Der SF Lechtingen setzte sich mit dem deutlichen Heimsieg in der Spitzentrio fest. Der Hagener SV ist nach der zweiten Niederlage in Folge knapp unter den Strich gerutscht.

"Die erste Halbzeit war sehr fahrig. Nach dem 2:0 zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir deutlich mehr Kontrolle. Heute freuen wir uns, ab morgen geht unser Fokus auf das Spiel am Mittwoch gegen Ankum,“ lautete das Statement von Trainer Mirko Schleibaum nach dem Abpfiff.