SF Lauffen gewinnen im Verfolgerduell, erste Pleite für Aramäer

– Foto: Marcel Becker

Der 8. Spieltag der Bezirksliga Franken bot intensive Duelle mit spektakulären Torfolgen und späten Entscheidungen. Vor allem die Spiele der Spitzenreiter und der Abstiegskandidaten zeigten, dass die Liga weiterhin sehr ausgeglichen ist und selbst Favoriten aufpassen müssen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---



Sportfreunde Untergriesheim unterlagen SG Stetten/Kleingartach mit 2:4. Marcel Oechsner brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (31.), Maurizio Hönnige erhöhte auf 2:0 (35.). Tim Falk verkürzte für Untergriesheim per Foulelfmeter (47.), doch Siegfried Stoll (76.) und Simon Faber (80.) stellten den alten Abstand wieder her. Joshua Baur erzielte in der 89. Minute den zweiten Treffer für Untergriesheim. Sportfreunde Untergriesheim unterlagen SG Stetten/Kleingartach mit 2:4. Marcel Oechsner brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (31.), Maurizio Hönnige erhöhte auf 2:0 (35.). Tim Falk verkürzte für Untergriesheim per Foulelfmeter (47.), doch Siegfried Stoll (76.) und Simon Faber (80.) stellten den alten Abstand wieder her. Joshua Baur erzielte in der 89. Minute den zweiten Treffer für Untergriesheim.



Sportfreunde Lauffen setzten sich gegen SG Sindringen/Ernsbach mit 3:2 durch. Lukas Schulz (3.), Nils Eberbach (13.) und Edgar Auer (38.) brachten Lauffen früh in Führung. Die Gäste kamen durch zwei Treffer kurz vor und nach der Halbzeitpause noch auf 3:2 heran (43., 70.), konnten den Rückstand jedoch nicht egalisieren. Sportfreunde Lauffen setzten sich gegen SG Sindringen/Ernsbach mit 3:2 durch. Lukas Schulz (3.), Nils Eberbach (13.) und Edgar Auer (38.) brachten Lauffen früh in Führung. Die Gäste kamen durch zwei Treffer kurz vor und nach der Halbzeitpause noch auf 3:2 heran (43., 70.), konnten den Rückstand jedoch nicht egalisieren.



FC Union Heilbronn gewann 3:1 gegen TSV Botenheim. Nils Wozny traf früh (10.), Philipp Matyssek glich für die Gäste aus (27.). Benjamin Hetemi (45.) und Nebojsa Simikic (60.) sorgten für den klaren Sieg der Heilbronner. FC Union Heilbronn gewann 3:1 gegen TSV Botenheim. Nils Wozny traf früh (10.), Philipp Matyssek glich für die Gäste aus (27.). Benjamin Hetemi (45.) und Nebojsa Simikic (60.) sorgten für den klaren Sieg der Heilbronner.



FSV Friedrichshaller SV und TSV Pfedelbach trennten sich 1:1. Fabio Schumacher erzielte die Führung für Friedrichshaller SV (14.), Sebastian Hack glich für Pfedelbach in der 35. Minute aus. FSV Friedrichshaller SV und TSV Pfedelbach trennten sich 1:1. Fabio Schumacher erzielte die Führung für Friedrichshaller SV (14.), Sebastian Hack glich für Pfedelbach in der 35. Minute aus.



FSV Schwaigern besiegte Aramäer Heilbronn 2:0. Mika Weinhold traf sowohl in der 54. als auch in der 80. Minute für die Gastgeber und sicherte Schwaigern drei Punkte. FSV Schwaigern besiegte Aramäer Heilbronn 2:0. Mika Weinhold traf sowohl in der 54. als auch in der 80. Minute für die Gastgeber und sicherte Schwaigern drei Punkte.



SGM Mulfingen/Hollenbach setzte sich mit 5:4 gegen SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim durch. Besart Mustafa (6.) und Marcel Karausch (10.) brachten die Gäste in Führung, Jakob Scheppach (25.) glich per Foulelfmeter aus. Mario Beez (44.) und Nicola Kutirov (53.) drehten die Partie, Marcel Karausch (63.) glich erneut aus. Jonas Hammel (71.) und Jakob Scheppach (90.+1) stellten den 5:3-Vorsprung her, bevor Besart Mustafa in der 90.+7 noch den Endstand erzielte. SGM Mulfingen/Hollenbach setzte sich mit 5:4 gegen SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim durch. Besart Mustafa (6.) und Marcel Karausch (10.) brachten die Gäste in Führung, Jakob Scheppach (25.) glich per Foulelfmeter aus. Mario Beez (44.) und Nicola Kutirov (53.) drehten die Partie, Marcel Karausch (63.) glich erneut aus. Jonas Hammel (71.) und Jakob Scheppach (90.+1) stellten den 5:3-Vorsprung her, bevor Besart Mustafa in der 90.+7 noch den Endstand erzielte.



SV Wachbach verlor 0:3 gegen TG Böckingen. Kevin Haas traf früh (8.), Daniel Hellinger erzielte ein Eigentor (30.) und Tom Kühner machte in der 73. Minute alles klar. SV Wachbach verlor 0:3 gegen TG Böckingen. Kevin Haas traf früh (8.), Daniel Hellinger erzielte ein Eigentor (30.) und Tom Kühner machte in der 73. Minute alles klar.