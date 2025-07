SF Kayh startet optimistisch in neues Kapitel in der Kreisliga B

Abstieg ohne Zerfall – neuer Anlauf in Liga B

Die Sportfreunde Kayh müssen nach der Saison 2024/2025 den Gang in die Kreisliga B6 Stuttgart/Böblingen antreten. Für Trainer Arne Bauer ist der Abstieg kein Drama – aber eben auch keine Nebensache. „Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir die Klasse nicht halten konnten“, sagt er. Der Realität sei man sich jedoch früh bewusst gewesen: „Es war uns aber von vornherein klar, dass es schwierig wird.“ Entscheidend sei nun der Blick nach vorne: „Das Leben in Kayh geht weiter. Wir greifen mit Vorfreude und viel Optimismus wieder in der Kreisliga B an.“

Trainingslager beim Partnerverein in Oberbayern

Ein zentraler Baustein der Sommer-Vorbereitung wird ein Trainingslager beim befreundeten Verein SV Kay in Oberbayern sein. „Dort testen wir gegen die SG Inzell/Weißbach“, berichtet Bauer. Für das gesamte Team ist die Reise ein Highlight. „Ein absolutes Highlight, auf das wir uns riesig freuen.“ Neben der sportlichen Herausforderung geht es dabei auch um Teambuilding und die Schärfung des mannschaftlichen Zusammenhalts.