SF Katzenfurt macht kleine Sensation im Kreispokal perfekt

Ehringshausen-Katzenfurt. Die Sportfreunde Katzenfurt haben am Dienstagabend im Wetzlarer Fußball-Kreispokal für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der C-Ligist besiegte den in der Relegation zur Kreisoberliga West knapp gescheiterten A-Ligisten TSV Steindorf in einer von beiden Seiten intensiv geführten Begegnung mit 1:0.