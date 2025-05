SF Hundersingen vor Klassenerhalt, Schussenried trifft auf Uttenweiler

Am vorletzten Spieltag in der Bezirksliga Oberschwaben steht vor allem dem Abstiegskampf im Fokus. Der Tabellenführer SF Hundersingen könnte sich mit einem weitere Sieg gegen die SG Altshausen/Ebenweiler endgültig den Klassenerhalt sichern. Die SGM Muttensweiler/Hochdorf und der SV Schemmerhofen könnten mit einem Dreier den Abstand zum Relegationsplatz deutlich verkürzen, da die SGM Warthausen/Birkenhard spielfrei hat.

In der Aufstiegsrunde sind schon alle Enscheidungen gefallen, der FV Bad Schussenried holte sich am vergangenen Spieltag schon die Meisterschaft und die SG Ringschnait/Mittelbuch vorzeitig den Relegationsplatz.