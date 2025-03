SF Hundersingen setzt sich durch, Spitzenspiel endet unentschieden

---



Abstiegsrunde





So., 09.03.2025, 14:30 Uhr



Die SF Hundersingen konnten in der zweiten Halbzeit das Spiel für sich entscheiden und feierten einen verdienten 3:1-Erfolg. Timo Bischofberger brachte die Gäste mit einem Doppelpack (54., 70.) auf die Siegerstraße, während Xaver Koch (56.) für die zwischenzeitliche 2:0-Führung sorgte. Patrick Grimm (65.) konnte für die SG Warthausen/Birkenhard nur noch verkürzen.

So., 09.03.2025, 14:30 Uhr



Das Duell zwischen den beiden führenden Mannschaften endete mit einem Unentschieden. Türkspor Biberach ging durch Edis Göle (18.) in Führung, doch Alexander Luppold (38.) konnte noch vor der Pause ausgleichen. Nach dem erneuten Führungstreffer durch Berkan Cebeci (74.) schien Türkspor auf der Siegerstraße, doch Lukas Kohler (80.) sorgte für den späten Ausgleich. In der Schlussphase sah Timo Ditscher (83.) nach einer Gelb-Roten Karte noch den Platzverweis.

So., 09.03.2025, 14:30 Uhr



Die SGM Altshausen/Ebenweiler ließ dem Tabellenletzten SV Baustetten keine Chance und sicherte sich einen klaren 3:0-Heimsieg. Simon Rimmele (43.) brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung, bevor Josip Matusin (53.) auf 2:0 erhöhte. Fynn Scharfenberg (86.) setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt. Baustetten bleibt damit weiter ohne Punkt, während Altshausen/Ebenweiler wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sammelt.

So., 09.03.2025, 14:30 Uhr

Ein spätes Tor sicherte den Sportfreunden Schwendi einen Punkt gegen die SG Muttensweiler/Hochdorf. Fabian Fels (51.) brachte die Gäste in Führung, doch Oliver Jöchle (90.) traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Beide Teams bleiben damit in der unteren Tabellenhälfte und verpassten die Chance, sich von den Abstiegsrängen weiter zu entfernen.

