SF Hundersingen empfangen Türkspor, SGM Althausen zu Gast in Kirchberg

Abstiegsrunde







Beide Mannschaften trennen in der Tabellen nur einen Punkt. Die SG Warthausen / Birkenhard kassierte zuletzt eine knappe Niederlage im Derby beim SV Schemmerhofen, während der SV Burgrieden sich gegen die SG Ertingen/Binzwangen ein 1:1 erkämpfte. In dieser Begegnung geht es für beide Teams um weitere drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Der TSV Kirchberg/Iller führt die Tabelle weiterhin an, ließ aber zuletzt beim 1:1 gegen Schlusslicht SV Baustetten zwei Punkte liegen. Die SGM Altshausen/Ebenweiler steht mit 14 Zählern auf Rang acht. Der Favorit aus Kirchberg gefordert, um den Vorsprung auf die Verfolger nicht schmelzen zu lassen.

Morgen, 18:00 Uhr SF Hundersingen SF Hundersingen Türkspor Biberach Türkspor 18:00 PUSH



Nach dem überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen die SG Muttensweiler/ Hochdorf ist das Selbstvertrauen bei den SF Hundersingen spürbar gewachsen. Mit 22 Punkten liegt man weiterhin auf Relegationsrang zwei, könnte aber mit einem Sieg gegen den Konkurrenten Türkspor Biberach ein klares Zeichen setzen. Die Gäste aus Biberach kamen zuletzt nicht über ein torloses Remis gegen Schwendi hinaus und stehen mit 16 Zählern auf Platz fünf.

Die SG Muttensweiler/Hochdorf will sich nach der deutlichen Niederlage in Hundersingen rehabilitieren und benötigt dringend Punkte, um den Kontakt auf einen Nichtabstiegsplatz nicht zu verlieren. Der SV Schemmerhofen reist mit dem Rückenwind des 2:1-Erfolgs gegen Warthausen an und steht mit 15 Punkten auf Platz sechs. Ein weiterer Sieg würde Schemmerhofen in eine deutlich bessere Lage versetzen

Morgen, 18:00 Uhr Sportfreunde Schwendi SF Schwendi SV Baustetten Baustetten 18:00 PUSH



Im diesem Kellerduell geht es um nicht weniger als den Anschluss im Abstiegskampf. Die Sportfreunde Schwendi haben zuletzt ein torloses Remis bei Türkspor Biberach geholt, während der SV Baustetten in der Nachspielzeit gegen Kirchberg überraschend einen Punkt rettete. Mit 13 steht Schwendi auf Platz neuen, währen Baustetten weiterhin den letzen Platz belegt.