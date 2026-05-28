SF Hundersingen dreht Partie gegen Absteiger Eberhardzell, eine Absage

In einem Spiel, das vor allem von der enormen Bedeutung für Uttenweiler lebte, fiel die Entscheidung tief in der zweiten Halbzeit. Pascal Volz erzielte in der 72. Minute den Treffer zum 0:1-Endstand. Die Erleichterung nach dem Schlusspfiff war den Gästen deutlich anzumerken, während Bad Saulgau eine knappe Niederlage hinnehmen musste.

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Es war eine Begegnung ohne großen tabellarischen Druck, die dennoch von sportlichem Ehrgeiz und Abschiedsschmerz geprägt war. Für die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach steht der Gang in die untere Klasse bereits unabwendbar fest. Bereits in der 8. Minute erzielte Simon Baur das Tor zum 0:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel zeigte Hundersingen jedoch eine Reaktion und glich in der 57. Minute durch den Treffer von Julian Störkle zum 1:1 aus. Den emotionalen Schlusspunkt setzte schließlich David Heiss, der in der 75. Minute mit dem Tor zum 2:1-Endstand die Partie komplett zugunsten der Heimmannschaft drehte. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Der TSV Kirchberg/Iller (49 Punkte, 8. Platz) bittet den VfB Gutenzell (43 Punkte, 11. Platz) zum Duell im Mittelfeld. Das Hinspiel gewannen die Kirchberger mit 1:3. Die Torfolge des Hinspiels eröffnete zunächst Yanick Schraivogel in der 9. Minute for Gutenzell, ehe Alexander Luppold (16.), Noah Lang (41.) und erneut Alexander Luppold (47.) die Partie zugunsten des TSV drehten; zudem sah Sven Häckelsmiller in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte. Kirchberg tankte jüngst Selbstvertrauen durch ein 4:1 gegen Blönried, bei dem neben einem Gegentor durch Jakob Weiss (36.) dann Tobias Knoll (45.+2), Dominik Breher (47.), Noah Lang (66.) und Alexander Luppold (78.) trafen. Gutenzell siegte zuletzt mit 2:0, wobei Yanick Schraivogel (7.) und Timo Heß (70.) erfolgreich waren. ---

Für die bereits abgestiegene SGM Blönried/Ebersbach (21 Punkte, 16. Platz) geht es gegen den SV Ochsenhausen (47 Punkte, 10. Platz) um einen würdevollen Abschluss. Das Hinspiel geriet für Blönried zu einem Debakel, als Ochsenhausen einen fulminanten 6:0-Heimsieg feierte. Die Torfolge damals war: 1:0 durch Niklas Miller (30.), 2:0 durch Alexander Brehm (41.), 3:0 durch Daniel Kunz (53.), 4:0 erneut durch Niklas Miller (67.), 5:0 durch Jason Natterer (80.) und das finale 6:0 wiederum durch Niklas Miller (85.). Im Spiel unterlag Blönried mit 4:1 gegen Kirchberg (Tor für Blönried durch Jakob Weiss in der 36. Minute), während Ochsenhausen ein 3:1 gegen Hohentengen einfuhr, begünstigt durch die Tore von Adrian Ruf (6.), Marcel Schad (16.) und Eryk Müller (90.+3) bei einem Gegentreffer von Yannick Ender (56.). ---

Der SV Hohentengen (55 Punkte, 6. Platz) empfängt die bereits abgestiegene SG Ertingen / Binzwangen. Das Hinspiel auf gegnerischem Terrain entschieden die Hohentengener vor 100 Zuschauern mit 1:4 für sich. Die Torfolge des Hinspiels lautet: 0:1 durch Kai Remensperger (11.), 0:2 durch Lukas Stützle (52.), gefolgt vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Laurin Birkhofer (57.) zum 1:2, ehe erneut Kai Remensperger (62.) und schließlich Fabian Baur (78.) das Resultat hochschraubten. Zuletzt musste Hohentengen eine 3:1-Niederlage in Ochsenhausen einstecken, bei der Yannick Ender in der 56. Minute den einzigen Ehrentreffer beisteuerte. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen FC Mengen Mengen 15:30 PUSH

Eine Herkulesaufgabe wartet auf den SV Steinhausen an der Rottum, der mit 40 Punkten auf dem zwölften Rang liegt – jener Platzierung, die voraussichtlich die Abstiegsrelegation bedeutet. Zu Gast ist der Meister FC Mengen. Das Hinspiel glich einer Demontage, als die Mengenener ein furioses 8:1-Torfestival feierten. Max Schuler eröffnete in der 22. Minute zum 1:0, worauf Max Wanner in der 23. Minute postwendend den Ausgleich zum 1:1 markierte. Danach trafen nur noch die Hausherren: Tobias Nörz (29.), Philipp Kiertucki (32.), Levi Fin Schlude (38.), Konrad Schaut (41.), Max Schuler per Foulelfmeter (48.), Ladislav Varady (68.) und Soufiane Bouidir (87.). Während Steinhausen mit dem Rückenwind eines emotionalen 3:2-Erfolgs über Eberhardzell antritt, siegte Mengen jüngst mit 3:0. ---

Im hochspannenden Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz steht die drittplatzierte SG Ringschnait/Mittelbuch (64 Punkte) unter Erfolgsdruck. Sie gastiert beim SV Sigmaringen (53 Punkte, 7. Platz), der befreit aufspielen kann. Das Hinspiel entschied Ringschnait mit 3:1 für sich. Luca Ruedi besorgte in der 23. Minute das 1:0, Daniel Abdulahad glich in der 32. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus, ehe Daniel Rulani (43.) und Manuel Münst (66.) den Heimsieg der Spielgemeinschaft untermauerten. Sigmaringen blickt auf eine jüngste 4:1-Niederlage gegen Sulmetingen zurück, bei der Robert Henning in der 58. Minute das einzige Tor für die Sigmaringer erzielte. ---

Die zweitplatzierte SGM Ummendorf/Fischbach (70 Punkte) hat den Relegationsplatz dicht vor Augen, muss diesen jedoch gegen den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (48 Punkte, 9. Platz) verteidigen. Das Hinspiel bot packende Dramatik und endete mit einem knappen 1:2-Auswärtserfolg für Ummendorf. Corbin Eisel brachte Krauchenwies in der 5. Minute in Führung, ehe Jonathan Hummler (36.) und Stefan Kärcher (75.) das Spiel wendeten. In der 83. Minute sah zudem Fabio Kleiner aufseiten von Krauchenwies die Rote Karte. Die Gäste reisen mit einer jüngsten 2:0-Niederlage gegen Gutenzell im Gepäck an. ---

So., 31.05.2026, 16:30 Uhr SV Uttenweiler Uttenweiler SV Sulmetingen Sulmetingen 16:30 PUSH